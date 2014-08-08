《路透晚报》--8月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国7月进出口“爆冷”推动顺差创历史高位，出口高增长恐昙花一现

全球经济持续复苏尤其美国需求强劲，带动中国7月出口同比增速跃升至双位数；而国内需求偏弱和大宗商品价格下跌，导致进口同比增速再度转负。出口强、进口弱，推动中国7月贸易顺差创下历史高位。中国海关公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%,当月贸易顺差473亿美元。

--中国政策：水泥、平板玻璃产能仍在扩张，坚决遏制新增产能--工信部

中国工业和信息化部周五称，中国水泥、平板玻璃行业总产能仍在增长，要求坚决遏制行业新增产能，不得以任何理由和名义核准或备案新增产能项目。要从源头遏制新增产能，防止产能边化解边增加。

--中国就业：上半年就业总体平稳，但就业结构性矛盾依然突出--人社部

中国人力资源和社会保障部表示，今年上半年就业总体平稳，失业率较低，但劳动力供求总量矛盾将长期存在，结构性矛盾依然突出。

--中国稀土：中方对世贸组织关于中国稀土、钨等产品出口管理措施的裁决感到遗憾

中国商务部条法司负责人发表谈话称，中方对美、欧、日诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案中，中方出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决感到遗憾。

--台湾人事：经济部长张家祝已提出书面辞呈，行政院长予以慰留

台湾经济部长张家祝周四傍晚称已提出书面辞呈，针对路透查询，行政院发言人孙立群表示，行政院长江宜桦将予以慰留。

【金融】

--中国金融：中投公司去年净利同比增12.3%，未来看好海外基础设施等领域

全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周五公布，该公司去年净利润同比增长12.3%；境外投资组合全年收益率达9.33%。中投公司年报显示，该公司2013年净利润为869亿美元，2012年则为774亿美元。公司自成立到2013年末，累计年化收益率达5.70%。

--中国金融：银行高度重视坏账问题，全面加强风险控制

近年很少提坏账问题的中国国内银行，目前在全力防范坏账增加的风险。他们不愿向高风险借款人放贷，并进一步提高贷款条件，有的银行还组建专门的调查团队，评估贷款违约风险。

--中国金融：二季度非居民人民币存款新增508.03亿元，增量环比续降

中国国家外汇管理局周五称，截止6月末，中国非居民人民币存款余额14,704.98亿元。路透据此测算，今年二季度非居民人民币存款增加508.03亿元，较一季度630.62亿元的增量继续减少。

--中国金融：二季度境外对中国金融机构直接投资净流入121.99亿元--外管局

中国国家外汇管理局周五称，2014年二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入121.99亿元人民币。二季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出105.92亿元人民币。

--中国金融：上海发布互联网金融产业发展意见，支持持牌金融机构转型

中国上海市政府近日下发促进上海互联网金融产业健康发展若干意见，共20条，其中包括支持持牌金融机构向互联网金融领域转型，拓宽互联网金融企业融资渠道，鼓励有条件的企业发展互联网金融业务、申请有关业务许可或经营资质等。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》有必要紧信用以缓解加杠杆风险

中国经济上半年经历了引导利率下降和加杠杆的软着陆过程，信用风险暴露低于预期，金融市场风险偏好高于预期，基于中长期去杠杆和M2增速年底回落到14%以下的估计，下半年货币政策结构性宽松的同时，有必要进行信用总量控制，以缓解债务扩张风险。

--中国货币市场：主要回购利率续降，隔夜加权价有望一个月来首度跌破3%

中国银行间货币市场隔夜及七天回购加权利率继续小降。交易员表示，场内流动性颇为充裕，各期限资金供需均趋于平衡，隔夜回购加权利率有望在一个月来首度跌破3%。

--中国债市动态：内外消息叠出暂未改现券整体稳势，IRS有所下行

尽管中国发布超预期的贸易顺差，以及伊拉克地缘政治局势更加紧张等消息，中国银行间市场现券周五整体走势依旧平稳，收益率变化有限；利率互换市场方面，回购利率低位下探，以及与海外联动性更强的特点，五年期引领走低。

--中国债市：IRS回落曲线略趋平坦，伊拉克情势引发避险需求

中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周五曲线略趋平坦，因美国总统奥巴马批准在伊拉克进行定向空中打击，全球地缘政治紧张局势，令避险情绪升温，IRS长端跌幅略多于短端。

--中国票据市场：转贴利率本周先降后升，资金环境若稳近期有望区间震荡

中国票据市场本周转贴利率先降后升，整体并较上周末小涨。周初因月初因素先探底，但随着与资金成本的贴近，以及票源的增加，买气消退拉动价格回升，最新足月银票买断成交价格在年息4.8%-4.85%附近。

--新债招标：中国20年固息国债结果符合预期，保险机构需求仍相对稳定

中国财政部周五招标的20年期固息国债中标利率4.63%符合此前预测。交易人士指出，大型保险机构需求仍旧相对较为稳定，且承销团存在基本额考核，支撑中标结果仍在预期之中，不过稍偏低的投标倍数显示，还是延续了近期一级市场需求不瘟不火态势。

--新债招标：中国进出口行三年债中标收益率4.7078%，七年利率5.08%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年固息增发债加权中标收益率4.7078%，同时招标的七年新发债中标利率5.08%。两期债的投标倍数分别为2.40倍和2.85倍。

【外汇】

--中国汇市：中间价跳涨百余点后人民币再收涨，7月贸易顺差创历史新高

中国人民币兑美元周五收盘价和日高均再次刷新近五个月来新高，收盘报6.1567元。中间价大幅高开108个点子，其后海关总署发布创历史新高的7月贸易顺差数据，为近期人民币强势和今天中间价高开提供理由。

--离岸人民币：中银香港称自10月起人民币清算服务时间延长至凌晨5点

香港人民币业务清算行--中银香港 2388.HK 周五表示，自10月1日起，进一步延长人民币清算服务时间至凌晨5时，将可进一步覆盖欧洲及美洲时区的交易需求。

--离岸人民币：台湾金管会将陆银宝岛债额度增至250亿，伦敦有意共开发商品

台湾金管会主委曾铭宗周五表示，积极建构台湾成为人民币离岸中心，非常欢迎大陆国银来发行宝岛债，已将陆银发行额度从过去的100-150亿扩增为200-250亿，且将随着台湾人民币存款动态调整，但不愿透露动态调整细节。

--投行观点：55%台湾企业认为人民币是未来业务最相关货币--美银美林

美银美林周五发布报告称，根据上日于台北对逾100位台湾企业财务长或财务人员的一份调查，约有55%的财务长认为人民币是未来与企业业务最相关的货币，领先美元的29%及台币的13%。

--离岸人民币：7月韩国银行业人民币存款增至纪录新高162亿美元

韩国央行周五公布的数据显示，7月韩国银行业人民币存款增至162亿美元的纪录新高，因外资银行鼓励投资者开办人民币存款。7月人民币存款增加42亿美元，为连续第13个月增加，且增幅创纪录。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升终结三连跌，科技股引领大盘反弹

中国股市沪综指周五收市小涨，终结三连跌。分析师指出，经过近日的调整，盘中获利回吐压力有所减弱，今日新出炉的超预期中国贸易数据给市场增加些许信心，大盘在科技媒体股的引领下，出现小幅反弹。

--《技术分析》中国股市沪综指2,200点上方构筑短期头部

中国股市沪综指本周高位震荡，前期获利盘和套牢盘在2,200点之上形成双重压力压制大盘，各短线技术指标全面进入回落调整，沪指短期小头部基本成型，后市将持续震荡回落调整；中线看，周线连续两周冲高回落，乖离率偏大和技术性回抽要求令大盘存调整动力，2,080-2,130区域是中线回档的合理位置。

--中国证券：资产证券化业务拟扩展至基金子公司，基础资产负面清单管理

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，资产证券化相关规则的修订稿已初步起草完成，未来该项业务主体范围将由证券公司扩展至基金子公司，拟实行证券自律组织备案管理，授权相关自律组织对基础资产实施负面清单管理。

--《台湾金融市场一周展望》股跌债涨翘翘板续上演，动荡扩大强化谨慎情绪

内外交杂的负面因素不断，令本周台股及台债市场上演翘翘板效应--股市在震荡中趋跌，公债市场中的五年债价格则履创波段高点。展望下周，分析师对台股仍多所担忧，公债市场的偏多气氛持坚，翘翘板仍是股低债高，并同步测试是否能落底/逢高拉回。

--德国个股：宝马自下周一起下调原厂零部件在中国的批发价

中国发改委对国际汽车大厂的反垄断调查渐入高潮，宝马 BMWG.DE 周五宣布，自下周一起下调原厂零部件在中国批发价格，平均降幅达20%。

--日本个股：中国反垄断调查波及丰田，零部件政策受问询--高管

日本丰田汽车高管表示，中国政府正对该公司高端品牌雷克萨斯(Lexus)的汽车零部件政策进行“初步”调查。监管当局正在整个汽车行业展开对潜在垄断行为的调查。

--汽车产业：中国7月汽车销量较上年同期增加6.7%

中国汽车工业协会周五称，中国7月汽车销量较上年同期增加6.7%，约售出160万辆。1-7月期间，中国市场的汽车销量较上年同期增加8.2%。

--中国能源：上半年全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，同比翻番--能源局

中国国家能源局周四晚间发布数据显示，今年上半年，全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，比去年同期增长约100％。全国新增分布式光伏发电并网容量超过了去年全年容量，但与期望仍有落差，下半年的新增并网容量将远高于上半年。

--全球矿业：巴西淡水河谷计划五年内将出口中国的铁矿石量加倍

巴西矿商淡水河谷(Vale SA) VALE5.SA 的有色金属负责人Jose Carlos Martins周四告诉记者，计划五年内将出口中国的铁矿石数量加倍。

--企业并购：亚洲两大富豪李嘉诚和苏旭明大手笔收购澳洲企业案获通过

亚洲两大富豪周四分别获得股东同意其收购澳洲地产及基础建设公司，并购金额总计45亿澳元，搭上了外资追捧澳洲高收益、低风险资产的热潮。

--中国个股：乐视网拟定向增发45亿元，获中信证券等认购