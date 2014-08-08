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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 10:46 BJT

《全球市场》亚股下滑，奥巴马批准对伊拉克发动空中打击

紧张局势带来的一丝好处就是打压欧元走软，而欧元走软正是欧洲央行所希望的。欧元兑美元 报1.3349，守在九个月低点附近，日内持稳，距离周三创下的本周低点1.3333不远。

美元兑日圆 大跌至101.75，投资者静候日本央行两日政策会议的结果。日本央行料将维持大规模购债计划，以及对经济前景的乐观看法。

不过在近期出炉欠佳数据后，相对于7月评估，部分决策者可能会建议调降对出口和产出的看法。

周五数据显示，日本6月经常帐五个月来首次转为赤字，因海外投资收益大幅减少。

交易氛围偏空，推动现货金 回升至每盎司1,300美元上方，报1,313美元，此前在隔夜时段突破了技术阻力位，或引发进一步上行。(完) (编译 白云/张若琪/石冠兰/朱晓军；审校 杜明霞/于春红/王兴亚)
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