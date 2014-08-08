《全球市场》亚股下滑，奥巴马批准对伊拉克发动空中打击

紧张局势带来的一丝好处就是打压欧元走软，而欧元走软正是欧洲央行所希望的。欧元兑美元 报1.3349，守在九个月低点附近，日内持稳，距离周三创下的本周低点1.3333不远。

美元兑日圆 大跌至101.75，投资者静候日本央行两日政策会议的结果。日本央行料将维持大规模购债计划，以及对经济前景的乐观看法。

不过在近期出炉欠佳数据后，相对于7月评估，部分决策者可能会建议调降对出口和产出的看法。

周五数据显示，日本6月经常帐五个月来首次转为赤字，因海外投资收益大幅减少。