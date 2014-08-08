企业并购：亚洲两大富豪李嘉诚和苏旭明大手笔收购澳洲企业案获通过

路透悉尼8月7日 - 亚洲两大富豪周四分别获得股东同意其收购澳洲地产及基础建设公司，并购金额总计45亿澳元，搭上了外资追捧澳洲高收益、低风险资产的热潮。

香港富豪李嘉诚旗下长江基建 已获支持，将以22亿澳元(20.4亿美元)收购Envestra Ltd 股权。

此外，另外一场漫长的并购竞争也终于有结果，新加坡上市地产集团Frasers Centrepoint Ltd 也得到股东批准，将以26亿澳元收购悉尼住宅开发商Australand 。Frasers Centrepoint背后的大老板就是泰国亿万富豪苏旭明。

海外对澳洲当地企业的并购热潮正兴盛，亚太地区的买家都想在澳洲这个成熟市场取得已经稳定的业务。根据摩根大通，到6月30日为止的六个月内，已公布的澳洲并购交易规模总计为790亿美元。

周四确定的这两项交易，均是由亚洲买家击败澳洲国内竞购对手，这些对手持有可阻挡并购的股份。

拥有Envestra三分之一股权的股东Australian Pipeline Ltd 原先也是竞购Envestra的一方。

而Frasers提出的收购条件勉强通过所需的50%支持门槛，在截止期之前获得56.8%的股东同意。(完)