更新版 1-新债招标：中国20年固息国债结果符合预期，保险机构需求仍相对稳定

* 20年期国债中标利率4.63%符合市场预期

* 投标倍数1.59倍，显示需求一般

* 大型保险机构配置意愿相对稳定

* 延续近期一级市场招标不瘟不火态势 (新增更多评论)

路透上海8月8日 - 中国财政部周五招标的20年期固息国债中标利率符合此前预测。交易人士指出，大型保险机构需求仍旧相对较为稳定，且承销团存在基本额考核，支撑中标结果仍在预期之中，不过稍偏低的投标倍数显示，还是延续了近期一级市场需求不瘟不火态势。

业内人士稍早透露，财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.63%，符合此前4.62%的市场预测均值，投标倍数为1.59倍。

“(中标)结果差不多，在估值附近，”上海一银行交易员表示，就是有点儿没有预料到保险机构的配置还是稳定的，之前还预期保险机构对该期限品种兴趣有限，现在看来大保险还是有需求，然后再加上保基本额的努力。

北京一大型券商分析师表示，只能说明市场情绪还可以，本期20年国债以及此前发行的30年期国债，连续两期超长期都在估值附近说明长期资金还是有一定配置需求，表现出来跟近期一二级利差非常小的格局是一样的。

本周二国开行四期新债及周三的七年期续发国债结果显示，在近期现券走势方向仍不够明朗的背景下，一级机构参与新债投标的心态较为稳定，中标结果均中规中矩，显示需求整体中性偏弱。

“从倍数来看，本身需求一般，可以看作是保基本量下的结果，”华南另一券商分析师表示，不排除有些保险公司可能有要求，或者是出于免税的需求吧。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为4.6204%。剩余期限19.3年的固息国债130016 券，最新估值在4.5844%。

该期债为财政部今年第17期国债，按半年付息。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债8月11日开始计息，招标结束至8月13日进行分销，8月15日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)