日本股市：日经指数挫至两个月低点，因全球地缘情势紧张升温

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
日经跌幅在美国总统奥巴马讲话之后短暂扩大。美国总统奥巴马周四称，他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子发起“定向”空中打击，并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给，以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。
软银 股价下跌3.1%，是大盘最大拖累，因其在美国的旗下企业Sprint Corp 放弃竞购T-Mobile U.S. Inc 。此项竞购系软银拓展美国业务的重要策略之一。
在俄罗斯有庞大曝险的日本烟草(JT) 股价下跌3.1%。
Nisshin Steel 下跌11.5%， Mitsubishi Materials Corp 下跌10.6%，Nippon Electric Glass 跌10.0%。
东证股价指数下跌2.4%，至1,227.92点，JPX日经400指数 也跌2.4%。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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