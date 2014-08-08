日本股市：日经指数挫至两个月低点，因全球地缘情势紧张升温

日经跌幅在美国总统奥巴马讲话之后短暂扩大。美国总统奥巴马周四称，他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子发起“定向”空中打击，并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给，以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。

软银 股价下跌3.1%，是大盘最大拖累，因其在美国的旗下企业Sprint Corp 放弃竞购T-Mobile U.S. Inc 。此项竞购系软银拓展美国业务的重要策略之一。

在俄罗斯有庞大曝险的日本烟草(JT) 股价下跌3.1%。

Nisshin Steel 下跌11.5%， Mitsubishi Materials Corp 下跌10.6%，Nippon Electric Glass 跌10.0%。