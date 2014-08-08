路透基点：美克国际家具为新疆美克化工16.5亿元人民币贷款担保--TRLPC

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点报导，在上海交易所上市的美克国际家具股份有限公司周三表示，将向关联企业新疆美克化工股份有限公司的16.46亿元人民币(2.66亿美元)12年定期贷款提供担保。
根据声明，两家公司都拥有一位相同的控股股东--美克投资集团。
美克国际家具表示，是次融资由中国国家开发银行牵头，所贷资金将用于一个化工项目的建设。
消息人士表示，贷款于2013年8月开始筹集，利率为中国人行基准利率的100%。
中国银行新疆分行和中国进出口银行新疆分行都考虑加入此交易。
美克化工位于新疆库尔勒市，是美克投资集团旗下子公司，该集团的业务包括家具制造及出口、家具零售及精细化工。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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