路透基点：美克国际家具为新疆美克化工16.5亿元人民币贷款担保--TRLPC

路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点报导，在上海交易所上市的美克国际家具股份有限公司周三表示，将向关联企业新疆美克化工股份有限公司的16.46亿元人民币(2.66亿美元)12年定期贷款提供担保。

根据声明，两家公司都拥有一位相同的控股股东--美克投资集团。

美克国际家具表示，是次融资由中国国家开发银行牵头，所贷资金将用于一个化工项目的建设。

消息人士表示，贷款于2013年8月开始筹集，利率为中国人行基准利率的100%。

中国银行新疆分行和中国进出口银行新疆分行都考虑加入此交易。