韩国股市：早盘下滑且料第四日走低，受累于地缘政治紧张局势

路透首尔8月8日 - 韩国股市周五早盘下滑，有望连续第四日下跌，受累于乌克兰和中东的地缘政治紧张局势。美国总统奥巴马授权对伊拉克北部发动空袭，加重中东紧张局势。

0214 GMT，韩国综合股价指数 跌1.2%至2,030.86点。在连升三周后，韩股周线也有望下跌。

空袭声明拖累大多亚洲股市，因这将成为2011年末美军撤出伊拉克以来首次在该国采取军事行动。

外资连续第二日卖超，周五出脱873亿韩元(8,398万美元)韩股。

电子类股跌幅最大。三星电子 中午时下挫2.4%，SK海力士 下跌3.2%。