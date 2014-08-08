韩国股市：早盘下滑且料第四日走低，受累于地缘政治紧张局势

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透首尔8月8日 - 韩国股市周五早盘下滑，有望连续第四日下跌，受累于乌克兰和中东的地缘政治紧张局势。美国总统奥巴马授权对伊拉克北部发动空袭，加重中东紧张局势。
0214 GMT，韩国综合股价指数 跌1.2%至2,030.86点。在连升三周后，韩股周线也有望下跌。
空袭声明拖累大多亚洲股市，因这将成为2011年末美军撤出伊拉克以来首次在该国采取军事行动。
外资连续第二日卖超，周五出脱873亿韩元(8,398万美元)韩股。
电子类股跌幅最大。三星电子 中午时下挫2.4%，SK海力士 下跌3.2%。
现代汽车 下滑1.5%，现代摩比斯 也走低1.9%。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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