香港个股：和记港陆盘中停牌，暂未获悉原因--联交所

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透香港8月8日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔 旗下子公司和记港陆 周五早盘盘中暂停买卖，暂未获悉原因。
联交所表示，和记港陆于早上10时40分起短暂停牌。
和记港陆主要于中国内地从事物业投资及赚取租金收益，由和黄持股71.36%。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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