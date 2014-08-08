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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 10:59 BJT

香港个股：和记港陆盘中停牌，暂未获悉原因--联交所

路透香港8月8日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔 旗下子公司和记港陆 周五早盘盘中暂停买卖，暂未获悉原因。

联交所表示，和记港陆于早上10时40分起短暂停牌。

和记港陆主要于中国内地从事物业投资及赚取租金收益，由和黄持股71.36%。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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