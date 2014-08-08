中国金融：二季度境外对中国金融机构直接投资净流入121.99亿元--外管局

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透北京8月8日 - 中国国家外汇管理局周五称，2014年二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入121.99亿元人民币。
刊登在外管局网站上的新闻稿称，2014年二季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出105.92亿元人民币。
按美元计价，2014年第二季度，境外投资者对境内金融机构直接投资流入35.00亿美元，流出15.19亿美元，净流入19.81亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出36.22亿美元，流入19.02亿美元，净流出17.20亿美元（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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