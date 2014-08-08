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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 11:06 BJT

中国金融：二季度境外对中国金融机构直接投资净流入121.99亿元--外管局

路透北京8月8日 - 中国国家外汇管理局周五称，2014年二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入121.99亿元人民币。

刊登在外管局网站上的新闻稿称，2014年二季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出105.92亿元人民币。

按美元计价，2014年第二季度，境外投资者对境内金融机构直接投资流入35.00亿美元，流出15.19亿美元，净流入19.81亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出36.22亿美元，流入19.02亿美元，净流出17.20亿美元（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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