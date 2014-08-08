日本债市：10年期公债收益率早盘降至16个月低位，因地缘政治疑虑加剧

路透东京8月8日 - 日本公债价格周五早盘上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)降到16个月低位，因俄罗斯以及中东地缘政治紧张形势都分别升高。

指标10年期日债收益率下降1.5个基点至0.510%，为去年4月以来最低水准。公债期货9月期约 上升0.19点至146.14。

据日本公债交易商表示，数家区域性银行出售中到长期公债，了结获利。

日本央行今日一致同意维持货币政策不变策，并承诺以每年60-70万亿日圆的规模增加货币基础。市场焦点在央行总裁黑田东彦0630 GMT的记者会。