日本债市：10年期公债收益率早盘降至16个月低位，因地缘政治疑虑加剧

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透东京8月8日 - 日本公债价格周五早盘上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)降到16个月低位，因俄罗斯以及中东地缘政治紧张形势都分别升高。
指标10年期日债收益率下降1.5个基点至0.510%，为去年4月以来最低水准。公债期货9月期约 上升0.19点至146.14。
据日本公债交易商表示，数家区域性银行出售中到长期公债，了结获利。
日本央行今日一致同意维持货币政策不变策，并承诺以每年60-70万亿日圆的规模增加货币基础。市场焦点在央行总裁黑田东彦0630 GMT的记者会。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.065% +0.0 0.065%
五年期公债 0.145% -0.5 0.150%
10年期公债 0.510% -1.5 0.525%
20年期公债 1.370% -1.5 1.385%
30年期公债 1.680% -1.0 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.14 +0.19 145.95
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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