离岸人民币：中银香港称自10月起人民币清算服务时间延长至凌晨5点

路透香港8月8日 - 香港人民币业务清算行--中银香港 周五表示，自10月1日起，进一步延长人民币清算服务时间至凌晨5时，将可进一步覆盖欧洲及美洲时区的交易需求。

中银香港发布新闻稿指出，新的服务时段为香港时间星期一至五上午8时30分至翌日凌晨5时，清算系统持续运作时间每日长达20.5小时，中银香港亦为参加行提供24小时查询服务。

具体安排将在有关准备工作完成后，向参加行公布。

“中银香港的人民币清算服务时间将覆盖全球主要国家和地区的交易时段，为人民币在全球的广泛使用进一步提供便利。”中银香港人民币业务主管杨如海先生说。