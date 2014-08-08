离岸人民币：中银香港称自10月起人民币清算服务时间延长至凌晨5点

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港8月8日 - 香港人民币业务清算行--中银香港 周五表示，自10月1日起，进一步延长人民币清算服务时间至凌晨5时，将可进一步覆盖欧洲及美洲时区的交易需求。
中银香港发布新闻稿指出，新的服务时段为香港时间星期一至五上午8时30分至翌日凌晨5时，清算系统持续运作时间每日长达20.5小时，中银香港亦为参加行提供24小时查询服务。
具体安排将在有关准备工作完成后，向参加行公布。
“中银香港的人民币清算服务时间将覆盖全球主要国家和地区的交易时段，为人民币在全球的广泛使用进一步提供便利。”中银香港人民币业务主管杨如海先生说。
目前，中银香港为200多家香港本地及海外参加行提供服务，并拥有全球服务时间最长的人民币清算系统，亦是离岸地区交易量最大的人民币清算平台，每日清算量已达数千亿元人民币。（完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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