台湾货币市场：资金稳中偏松不变，留意地缘政治风险

* 资金稳中偏松不变，短票发行量增加

* 地缘政治风险升温，留意国际局势变化

* 关注两年存单标售结果，得标利率料走高

记者 董永年

路透台北8月8日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，受现金股利回流挹注，今日银行资金普遍宽松，不过票券商因短票发行量增加有调度需求，供需间维持平衡。

受美国总统奥巴马授权对伊拉克进行定向空中打击，以及乌克兰局势恶化等冲击，今日风险性资产价格明显下滑。交易员普遍认为，应密切关注国际局势的发展，是否会影响对美国升息时程的预期，惟短期而言，资金稳中偏松格局不变。

〞台湾对美国将空袭的反应不会那么即时，利率应该会照既定趋势走。〞一位银行交易员说。

另一公股银行交易员认为，今日中午央行将标售两年期定存单，得标利率将会反应市场对地缘政治风险的评价，但应该与预期相去不远。

美国总统奥巴马周四称，他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子发起“定向”空中打击，并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给，以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。

台湾央行将于中午标售两年期定存单。路透调查显示，在上周五364天期存单得标利率走高、两年期存单标售金额首度倍增至200亿台币带动下，加权平均得标利率料突破0.80%，较前次得标利率0.747%走高约6基点。

本地时间12:13时

--台币兑美元 暂升4.4分报30.017。

--台湾加权股价指数 跌0.83%，报9,055.22点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日亦收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票发行量增加**

短票市场方面，票券商说，今日是周五，发票量照例增加，因与特定大型金融机构的成交较多，所以30天自保短票买卖断平均成交利率应该会较上日略为走扬。

“发票量多一点，但买票需求也高。”一家大型票券商交易主管表示。

展望下周，他们认为，8月市场资金状况料与7月类似，仅在月底最后两天才会偏紧，因此下周短票利率料持稳于本周，30天自保短票利率仍在0.59%-0.61%间。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间低位较集中；特定大型金融机构的买票利率则在0.62-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走低至0.588%，周三为0.593%。

台湾央行周五存单到期金额3,617.5亿，存单发行金额将等稍晚公布。

下周存单到期金额1兆250.55亿台币，资金到期情况分别为周一3,987亿台币、周二1,032亿台币、周三2,235.25亿台币、周四2,236.8亿台币、周五759.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为93亿台币，累积超额准备为142亿台币、加计前期1%的超额准备为1,534亿台币。

**RP利率大致持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。资金调度人士认为，投信端从周三台积电 现金股利发放后资金持续偏多，银行端资金水位也是偏高，随着市场要券需求增加，RP利率续稳在既有区间不变。

展望下周，证券端资金调度人士指出，月中没有大额交割紧缩因子，料下周RP利率表现可望持平原有区间，尽管目前整体资金情势略偏宽松，但并没有宽松到带令成交利率走低， 顶多就是利率区间低位成交比重提高。

“现在议价也不太好议，要降利率客户会有反抗心理。”一证券商交易员说。

另有一票券商交易员表示，目前政策就是RP成交利率维持不变，但将成交天期拉长，等于是间接微降利率，客户较能接受这样的议价模式，下周RP利率料维持在现有区间。

此外，市场也留意央行午间将标售两年期定存单。路透调查显示，在上周五364天期存单得标利率走高、两年期存单标售金额首度倍增至200亿台币带动下，加权平均得标利率料突破0.80%，较前次得标利率0.747%走高约6基点。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，今日成交仍以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。