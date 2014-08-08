新闻稿：中国7月出口同比增14.5%进口降1.6%，贸易顺差473亿美元--海关

(以下为中国海关8月8日发布的“7月份出口大幅增长进口下降”新闻稿全文) 海关总署今天公布今年1至7月外贸进出口情况。据海关统计，今年前7个月，我国进出口总值14.72万亿元人民币1，比去年同期（下同）增长0.2%。其中，出口7.82万亿元，增长1.1%；进口6.9万亿元，下降0.8%；贸易顺差9,249亿元，扩大18%。

海关统计显示，7月份，我国进出口总值2.33万亿元人民币，增长6.4%。其中，出口1.31万亿元，增长14.1%；进口1.02万亿元，下降2.1%；贸易顺差2,919亿元，扩大1.7倍

按美元计价，前7个月，我国进出口总值2.4万亿美元，增长2%。其中，出口1.28万亿美元，增长3%；进口1.12万亿美元，增长1%；贸易顺差1,506亿美元，扩大20.9%。

7月份，我国进出口总值3,785亿美元，增长6.9%。其中，出口2,129亿美元，增长14.5%；进口1,656亿美元，下降1.6%；贸易顺差473亿美元，扩大1.7倍。

今年前7个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易进出口保持增长，加工贸易进出口下降。前7个月，我国一般贸易进出口8.09万亿元，增长5.2%，占我外贸总值的55%，较去年同期提升2.7个百分点。其中出口4.06万亿元，增长7.7%，占出口总值的51.9%；进口4.03万亿元，增长2.8%，占进口总值的58.4%；一般贸易项下顺差301.2亿元，而去年同期为贸易逆差1504.4亿元。同期，我国加工贸易进出口4.64万亿元，下降2.1%，占我外贸总值的31.5%，较去年同期下滑0.8个百分点。其中出口2.93万亿元，下降2%，占出口总值的37.5%；进口1.71万亿元，下降2.3%，占进口总值的24.8%；加工贸易项下顺差1.22万亿元，收窄1.6%。

二、对欧盟、美国、东盟和日本进出口保持增长。前7个月，中欧双边贸易总值2.14万亿元，增长10%。中美双边贸易总值为1.87万亿元，增长3.9%。前7个月，与东盟双边贸易总值为1.6万亿元，增长3.5%。中日双边贸易总值为1.1万亿元，增长1.2%。前7个月，内地与香港双边贸易总值为1.18万亿元，下降19.7%。

三、广东、江苏等7个省市合计进出口所占比重回落，中西部地区出口活跃。前7个月，广东进出口总值3.46万亿元，下降13.6%，占全国进出口总值的23.5%。同期，江苏、上海进出口总值分别为2万亿、1.62万亿，分别增长3.9%、5.2%；北京（含中央在京单位）1.51万亿元，下降2.9%。此外，浙江进出口总值1.24万亿元，增长4.5%；山东9,968.6亿元，增长9.6%；福建6,106.6亿元，增长0.4%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的77.7%，较去年同期回落2.2个百分点。

从出口方面来看，前7个月，广东出口2.05万亿元，下降10.4%；江苏1.2万亿元，增长3.9%；浙江9,405.4亿元，增长7.2%；上海7,275.6亿元，增长2%；山东4,930.7亿元，增长9.1%；福建3,872.2亿元，增长2.2%；北京2,195.1亿元，下降1.7%。中西部地区出口则保持快速增长，重庆、四川、江西、广西和湖南的出口增速分别为37.4%、13.8%、9.4%、35.2%和24.4%。

四、民营企业进出口增速高于其他类型企业。前7个月，外商投资企业进出口6.75万亿元，增长1.2%，占我外贸总值的45.9%。其中，出口3.62万亿元，与去年同期基本持平，占出口总值的46.3%；进口3.13万亿元，增长2.7%，占进口总值的45.4%。同期，民营企业进出口5.02万亿元，增长1.6%，占我外贸总值的34.1%。其中，出口3.31万亿元，增长2.6%，占出口总值的42.3%；进口1.71万亿元，下降0.3%，占进口总值的24.8%。

此外，国有企业进出口2.69万亿元，增长0.4%，占我外贸总值的18.3%。其中，出口8873亿元，与去年同期基本持平，占出口总值的11.3%；进口1.8万亿元，增长0.5%，占进口总值的26.1%。

五、在出口商品中，传统劳动密集型产品出口增长。前7个月，我国机电产品出口4.39万亿元，下降1.4%，占出口总值的56%。其中，电器及电子产品出口1.86万亿元，下降6.1%；机械设备1.38万亿元，增长2.2%。同期，服装出口6,102.8亿元，增长3.8%；纺织品3890.6亿元，增长2.6%；鞋类1,939.1亿元，增长11.4%；家具1750.6亿元，下降5.7%；塑料制品1,264.5亿元，增长5.8%；箱包924.8亿元，下降5.5%；玩具418.9亿元，增长12.8%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1.63万亿元，增长3%，占出口总值的20.8%。

六、在进口商品中，主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前7个月，我国进口铁矿砂5.4亿吨，增加18.1%，进口均价为每吨699.7元，下跌14.5%；原油1.8亿吨，增加7.2%，进口均价为每吨4,798.5元，下跌1%；粮食5,926.6万吨，增加28.5%；其中大豆4,168.2万吨，增加20.2%，进口均价为每吨3,630.9元，下跌3.9%；初级形状的塑料1,495.4万吨，增加9.3%，进口均价为每吨1.25万元，上涨0.6%；钢材846.9万吨，增加5.8%，进口均价为每吨7,673.4元，上涨2%；未锻轧铜及铜材286.4万吨，增加18.7%，进口均价为每吨4.57万元，下跌8.2%；未锻轧铝及铝材58.2万吨，增加26.7%，进口均价为每吨2.44万元，下跌17.6%。

此外，进口煤1.8亿吨，减少2.2%，进口均价为每吨483.8元，下跌14.9%；成品油1,712.6万吨，减少31.1%，进口均价为每吨4,951.9元，上涨0.6%。机电产品进口2.92万亿元，下降2.4%；其中汽车82.8万辆，增加29.8%。

七、外贸出口先导指数小幅提升。7月，中国外贸出口先导指数为42.6，较6月提升0.4。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为43，较6月提升0.2；新增出口订单指数较6月上升0.4至46.7，出口经理人信心指数和出口企业综合成本指数分别为47.8和22，均较6月回落0.1。 （完）

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