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货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 12:30 BJT

港股业绩：国泰航空中期净利按年升13.5倍，料下半年业务转佳

路透香港8月13日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三公布，2014年上半年净利按年增长13.5倍，受益于客运业务改善且去年基数较低。公司并料下半年业务将转佳。

截至6月底止半年，国泰航空的净利为3.47亿港元，去年同期为2,400万港元。公司建议派中期息每股0.1港元，去年同期派0.06港元。

国泰航空表示，上半年的客运收益按年增加4.4%，由于推出新航线及现有长途航线班次增加使可载客量增加，运载率上升2.3个百分点至83.6%。至于市场对货运需求自2011年以来持续疲弱，业内可载货量过剩的问题仍是一大忧虑，因而难以提高收费。

“对国泰航空集团以至整个航空业而言，营商环境仍然充满挑战。”国泰航空主席史乐山在业绩声明中称。“客运业务面对重大的竞争，因而难以维持收益率。由于可载货量过剩，航空货运业务的前景仍然未容乐观。”

但史乐山预期下半年的业务将会转佳，公司会继续加强客运网络及经港接驳业务，并期望新货机机队及新货运站，有助其在航空货运市场长远取得竞争优势。

公布业绩前，国泰航空早盘收低0.54%，报14.86港元。大盘恒生指数 跌0.24%。（完）

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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