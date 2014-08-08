互联网金融：1号店与中国平安联手向其入驻商家提供快速融资服务

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透上海8月8日 - 继阿里巴巴集团IPO-BABA.N和京东商城 等电商巨头后，中国另一家电子商务企业--1号店亦开始深入布局互联网金融领域，其与中国平安 旗下机构联手，向入驻1号店商家提供快速融资服务。
据中国平安 新闻稿，1号店与中国平安旗下平安国际商业保理（天津）公司合作，向1号店入驻商家提供无抵押融资。商家可在消费者订单发货之后向平安国际保理提出保理融资申请，全程在线操作，审核完毕当天实现放款。商家在平安国际保险给予的授信额度内，在订单发货后即可申请融资，形成资金良性循环。
2012年，美国零售业巨头沃尔玛 完成增持交易，自中国平安手中购得1号店控制人纽海控股的部分股权，其持股比例增至51.3%；中国平安仍保留纽海控股的部分股权。
1号店今年5月推出1金融平台，该平台将面向其供应商、入驻商户、第三方合作伙伴和客户提供互联网金融服务。此前该平台已推出面向供应商的融资服务产品“1保贷”及面向消费者的保险产品。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选