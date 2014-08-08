互联网金融：1号店与中国平安联手向其入驻商家提供快速融资服务

路透上海8月8日 - 继阿里巴巴集团IPO-BABA.N和京东商城 等电商巨头后，中国另一家电子商务企业--1号店亦开始深入布局互联网金融领域，其与中国平安 旗下机构联手，向入驻1号店商家提供快速融资服务。

据中国平安 新闻稿，1号店与中国平安旗下平安国际商业保理（天津）公司合作，向1号店入驻商家提供无抵押融资。商家可在消费者订单发货之后向平安国际保理提出保理融资申请，全程在线操作，审核完毕当天实现放款。商家在平安国际保险给予的授信额度内，在订单发货后即可申请融资，形成资金良性循环。

2012年，美国零售业巨头沃尔玛 完成增持交易，自中国平安手中购得1号店控制人纽海控股的部分股权，其持股比例增至51.3%；中国平安仍保留纽海控股的部分股权。