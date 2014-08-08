更新版 2-中国汇市：中间价跳涨百余点后人民币再收涨，7月贸易顺差创历史新高

* 人民币收位和日高均刷新近五个月新高 * 中间价大幅高开108个点子 * 海关发布创历史新高的7月贸易顺差数据 * 短期面临升值压力，但企业情绪尚保持冷静 * 本周连涨五天共收升0.38% (更新报价和评论) 路透北京8月8日 - 中国人民币兑美元 周五收盘价和日高均再次刷新近五个 月来新高。中间价大幅高开108个点子，其后海关总署发布创历史新高的7月贸易顺差数据， 为近期人民币强势和今天中间价高开提供理由。 日内即期汇率多在6.1550元上方窄幅盘整，数据公布后并未立即引发大幅波动。交易员 反映，一是数据预期已经在此前升值中有所体现，二是客盘结汇有可能滞后，短期内结汇量 提升并推动市场价续升可能性很大。 “如果顺差数据排除有异常流入的情况，那说明人民币还是有升值压力，同时也说明7 月下旬以来的一波升值是有内在合理性的。”广发银行金融市场部外汇及商品交易主管黄毅 说。 他认为，后期人民币偏升值的压力大些，如果没有资金异常流入的话，汇率应该还是维 持温和升值的思路，这有可能会吸引国际资金再次涌向中国市场。 中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。路透调查预估中值分 别为增长7.5%和增长3%。海关数据并显示，7月贸易顺差473亿美元，路透预估为顺差270亿 美元。 招商银行总行高级分析师刘东亮表示，出口大幅增长，使得人民币升值空间转好，预计 升值势头将持续。这可能造成之前囤积的结汇盘涌出，外汇占款将出现改善，利好短期流动 性。 **参与者保持冷静** 从交易员和企业人士反映的情况来看，市场目前还处于较为谨慎的状况。虽然短期人民 币大方向仍然看多，但客盘结汇尚未出现爆发增长，说明企业还能够保持冷静。 一股份行交易员说，如果后期汇率再次出现快速升值，企业的反应可能会更大些，但“ 今年有个异数是客户被年初那波贬值给吓怕了，有些（趁最近升值）可能还急着买回来（浮 亏的远期结汇头寸），总算是解套了。” 他并提到，掉期虽然有所下跌但跌势不大，远期结汇量还没有出现大量增加的情况，这 也说明企业的预期并未完全集中到升值方向上来。 今天公布数据后，午盘时即期市场价格在6.1553~6.1594元之间区间振荡，没有出现较 大波动。 此外，中间价今天大幅跳涨后强于市场价格，也再次为人民币汇率形成日内阻力。交易 员认为，除了体现顺差数据强劲，也有一定促进汇率双向波动的可能性。 全球汇市方面，美元兑避险日圆周五下滑，此前美国总统奥巴马批准在伊拉克进行定向 空中打击，加剧了地缘政治紧张局势并打击风险意愿。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1567 6.1619 0.08% 中间价 6.1562 6.1670 0.18% 成交额 133亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.10% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 70 6.1553 6.1623 2014年来即期升贬值幅度 -1.67% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 965 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日 1年期NDF 6.2307/62 6.24 CNH即期 6.1560/80 6.1653 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 曾祥进/黄凯)