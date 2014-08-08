路透基点：新疆美克化工签署16.5亿元人民币定期贷款--TRLPC

路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据银行业消息人士透露，新疆美克化工股份有限公司已签署16.46亿元人民币(2.66亿美元)12年期定期贷款案。

中国国家开发银行新疆分行为是次融资的牵头行，中国银行新疆分行和中国进出口银行新疆分行为参与行。

消息人士称，贷款案于本周签署。

美克化工的关联企业--在上海证券交易所上市的美克国际家具股份有限公司周三表示，将为此贷款提供担保。

美克国际家具表示，所贷资金将用于一个化工项目的建设。

根据声明，两家公司都拥有一位相同的控股股东--美克投资集团。