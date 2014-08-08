路透基点：新疆美克化工签署16.5亿元人民币定期贷款--TRLPC

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港8月8日 - 汤森路透旗下基点报导，据银行业消息人士透露，新疆美克化工股份有限公司已签署16.46亿元人民币(2.66亿美元)12年期定期贷款案。
中国国家开发银行新疆分行为是次融资的牵头行，中国银行新疆分行和中国进出口银行新疆分行为参与行。
消息人士称，贷款案于本周签署。
美克化工的关联企业--在上海证券交易所上市的美克国际家具股份有限公司周三表示，将为此贷款提供担保。
美克国际家具表示，所贷资金将用于一个化工项目的建设。
根据声明，两家公司都拥有一位相同的控股股东--美克投资集团。
美克化工位于新疆库尔勒市，是美克投资集团旗下子公司，该集团的业务包括家具制造及出口、家具零售及精细化工。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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