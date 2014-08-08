《热点透视》欧元区的最大问题是债务，不是经济放缓

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas
路透伦敦8月7日 - 假设欧元区经济此前和现在一模一样，除了主权债与区内生产总值(GDP)的比率是9%，而不是现在的92%。在这种情况下，最终的经济数据虽然令人不快，但不至于令人担忧。
确实，意大利面临结构性问题，第二季GDP较上季萎缩0.2%，自2008年创下的高位下降了9%。确实，德国经济复苏似乎停滞了，第二季工业生产比第一季下降1.5%。整体欧元区GDP仍比高峰水准低3%，根本谈不上强劲。
投资者对经济成长缓慢感到沮丧，但对于欧元区内的居民来说，欧元区的多数地方保持繁荣安定，适合居住。GDP成长停滞，但远未到灾难的程度，尤其是考虑到区内的人口增长非常缓慢。居民更应该对高达11.5%左右的失业率感到烦恼。GDP上一次处于目前水平是在2007年，当时的失业率是7.5%。
如果债务水平较低，欧元区成员国政府就能举债实施就业创造计划。在那样的情景下，欧洲央行(ECB)和债券投资者对于政府借债就不会太介意，因为多借点儿也不会威胁政府的偿付能力，即便就业创造计划不会带来更多的税收收入。
当局和市场也不会对只有0.5%的通胀率感到不安。如果不需要担心债务的话，物价稳定也不一定是坏事。
但现在确实面临债务问题，所以通胀过低、经济成长缓慢和政府不停借债，从金融角度来看就是有害组合。尽管大谈欧元区紧缩预算，但各国政府债务负担稳步增长，2010-2013年与GDP之比上升了7个百分点，今年肯定会进一步小幅上升。
债务压力会很容易让欧元区陷入另一场危机。利率目前处于低位，欧洲央行也在尽力相助，但这个本来没有病危的地区，却可能被政府的债务负担压死。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选