离岸人民币：台湾金管会将陆银宝岛债额度增至250亿，伦敦有意共开发商品

路透台北8月8日 - 台湾金管会主委曾铭宗周五表示，积极建构台湾成为人民币离岸中心，非常欢迎大陆国银来发行宝岛债，已将陆银发行额度从过去的100-150亿扩增为200-250亿，且将随着台湾人民币存款动态调整，但不愿透露动态调整细节。

曾铭宗今天参加一场两岸论坛及会后受访时并指出，希望透过宝岛债初级及次级市场的建立能快速建构台湾成为重要的人民币市场，尤其人民币产品的多样化及人民币回流大陆的部分是未来非常重要的发展目标。

至于与其他人民币离岸中心的合作，他说,“伦敦非常有兴趣跟台湾合作开发人民币相关商品。”

台湾央行最新公布，至今年6月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,927.38亿元，较前月成长约0.92%。

近年金管会积极鼓励台湾金融业布局亚洲，他表示，亚洲开发银行研究预估2050年亚洲GDP市占率将达到51%，世界经济发展中心将由西方转到亚洲，展望未来三十几年亚洲地区可望蓬勃发展，建议金融业强力布局亚洲，其中最重要的市场就是中国大陆。

他并提及，对于台湾金融业布局大陆的部分，包括银行、证券、保险要到中国大陆设立分支机构几乎全部核准且强力支持。