离岸人民币：台湾金管会将陆银宝岛债额度增至250亿，伦敦有意共开发商品

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透台北8月8日 - 台湾金管会主委曾铭宗周五表示，积极建构台湾成为人民币离岸中心，非常欢迎大陆国银来发行宝岛债，已将陆银发行额度从过去的100-150亿扩增为200-250亿，且将随着台湾人民币存款动态调整，但不愿透露动态调整细节。
曾铭宗今天参加一场两岸论坛及会后受访时并指出，希望透过宝岛债初级及次级市场的建立能快速建构台湾成为重要的人民币市场，尤其人民币产品的多样化及人民币回流大陆的部分是未来非常重要的发展目标。
至于与其他人民币离岸中心的合作，他说,“伦敦非常有兴趣跟台湾合作开发人民币相关商品。”
台湾央行最新公布，至今年6月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,927.38亿元，较前月成长约0.92%。
近年金管会积极鼓励台湾金融业布局亚洲，他表示，亚洲开发银行研究预估2050年亚洲GDP市占率将达到51%，世界经济发展中心将由西方转到亚洲，展望未来三十几年亚洲地区可望蓬勃发展，建议金融业强力布局亚洲，其中最重要的市场就是中国大陆。
他并提及，对于台湾金融业布局大陆的部分，包括银行、证券、保险要到中国大陆设立分支机构几乎全部核准且强力支持。
金管会现在正推行两个重要政策，除了建构台湾成为人民币离岸中心外，也将建立台湾成为亚洲理财中心，他认为，一年中国大陆来台旅游超过250万人次，根据这个趋势希望开发陆客来台理财商机，将建立国际金融业务分行(OBU)、国际证券业务分公司(OSU)及国际保险业务分公司(OIU)等三个制度，进一步建构台湾成为亚洲理财中心。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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