澳新汇市：澳元和新西兰元处于守势，受避险情绪打击

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
澳元跌幅收窄，最新报0.9254美元，之前中国公布的7月出口额大增14.5%，远高于预期。
澳元对其主要出口市场--中国的消息十分敏感。在0.9205/10美元存在支撑。
瑞银债券策略师Matthew Johnson表示，“市场对伊拉克局势做出了反应，波动较大是因为周末之前投资者有强烈的平仓意愿。”
新西兰元 跌至0.8442美元，之前在海外市场触及0.8496美元高点。新西兰元本周或将下跌0.7%。
新西兰元之所以未能突破0.8500美元，负面因素包括数据喜忧参半、大宗商品价格走软以及央行按兵不动。
新西兰元兑多数主要货币走软，兑澳元、日圆和欧元分别下跌0.2%左右。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王颖；审校 王洋/徐文焰)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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