澳新汇市：澳元和新西兰元处于守势，受避险情绪打击

澳元跌幅收窄，最新报0.9254美元，之前中国公布的7月出口额大增14.5%，远高于预期。

澳元对其主要出口市场--中国的消息十分敏感。在0.9205/10美元存在支撑。

瑞银债券策略师Matthew Johnson表示，“市场对伊拉克局势做出了反应，波动较大是因为周末之前投资者有强烈的平仓意愿。”

新西兰元 跌至0.8442美元，之前在海外市场触及0.8496美元高点。新西兰元本周或将下跌0.7%。

新西兰元之所以未能突破0.8500美元，负面因素包括数据喜忧参半、大宗商品价格走软以及央行按兵不动。

新西兰元兑多数主要货币走软，兑澳元、日圆和欧元分别下跌0.2%左右。(完)

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