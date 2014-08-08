台湾债市：RP利率大致持平，市场要券需求增加

路透台北8月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。资金调度人士认为，投信端从周三台积电 现金股利发放后资金持续偏多，银行端资金水位也是偏高，随着市场要券需求增加，RP利率续稳在既有区间不变。

展望下周，证券端资金调度人士指出，月中没有大额交割紧缩因子，料下周RP利率表现可望持平原有区间，尽管目前整体资金情势略偏宽松，但并没有宽松到带令成交利率走低， 顶多就是利率区间低位成交比重提高。

〞现在议价也不太好议，要降利率客户会有反抗心理。〞一证券商交易员说。

另有一票券商交易员表示，目前政策就是RP成交利率维持不变，但将成交天期拉长，等于是间接微降利率，客户较能接受这样的议价模式，下周RP利率料维持在现有区间。

此外，市场也留意央行午间将标售两年期定存单。路透调查显示，在上周五364天期存单得标利率走高、两年期存单标售金额首度倍增至200亿台币带动下，加权平均得标利率料突破0.80%，较前次得标利率0.747%走高约6基点。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，今日成交仍以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。