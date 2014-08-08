德国个股：宝马自下周一起下调原厂零部件在中国的批发价

路透上海8月8日 - 中国发改委对国际汽车大厂的反垄断调查渐入高潮，宝马 周五宣布，自下周一起下调原厂零部件在中国批发价格，平均降幅达20%。

克莱斯勒、奥迪、奔驰和捷豹路虎等国际大厂近期已纷纷下调其在中国的整车或零部件售价。本周三，国家发改委秘书长李朴民表示，现已查明克莱斯勒和奥迪确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。而且发改委近日还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。

宝马新闻稿指出，本次列入下调范围的零部件包括车身、压缩机、发电机、电瓶和刹车盘等在内的2,000余件产品，其中车身部件下调45%，发电机下调40%，电瓶下调25%，刹车盘下调20%等。

新闻稿称，未来，宝马将继续优化零部件批发价格和售后服务体系，以更好提升客户满意度。