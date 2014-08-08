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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 13:13 BJT

日本数据：7月服务业景气判断指数升至51.3--内阁府

路透东京8月8日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，日本7月服务业景气判断指数升至51.3，连续三个月上升。

7月服务业景气判断指数从6月的47.7上升。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

但调查显示，7月展望指数由前月的53.3降至51.5。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。

数据细节请点选内阁府网站，网址为：

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(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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