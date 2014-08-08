日本数据：7月服务业景气判断指数升至51.3--内阁府

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透东京8月8日 - 日本内阁府周五公布的调查显示，日本7月服务业景气判断指数升至51.3，连续三个月上升。
7月服务业景气判断指数从6月的47.7上升。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。
但调查显示，7月展望指数由前月的53.3降至51.5。
内阁府自2001年8月开始汇整该数据。
数据细节请点选内阁府网站，网址为：
(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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