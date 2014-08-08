《焦点》日本央行维持货币政策不变，对于出口和产出的看法趋黯

在九位审议委员当中，石田浩二等人对经济前景的看法要比黑田东彦更为谨慎。石田浩二上月警告称，结构性问题可能进一步拖延出口反弹。

让决策者更为担忧的是，6月薪资数据颇为疲弱，奖金和常规薪资只是小幅增长，尽管安倍晋三首相呼吁企业提高基本工资，以便维持消费者支出。

国内生产总值(GDP)数据定于8月13日公布，据路透调查的25位分析师，预计会显示第二季日本经济环比年率为萎缩7.1%。这将是经济自2009年第一季以来幅度最大的下滑。

一些民间部门分析师称，第二季出现如此大规模萎缩可能意味着，当前财年经济增长率将远低于日本央行目前预估的增长1.0%。

“我们已经知道，4-6月的萎缩幅度是非常大的。更让人担忧的是，6月数据整体上都非常疲弱，暗示第三季反弹力度可能较弱，”日本央行前首席经济学家早川英男说。他目前担任民间智库日本富士通综合研究所经济研究中心高级研究员。

“但我认为，只要通胀继续加速，即便经济成长依然疲弱，黑田东彦也不会担心，”他说。

不过，GDP数据疲弱以及薪资成长迟滞，也可能让民间经济学家进一步怀疑，日本央行能否在不出台进一步刺激举措的前提下，在明年实现2%的通胀目标。(完)