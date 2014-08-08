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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 13:56 BJT

表格：瑞士7月未经季调的失业率为2.9%，持平6月水准

路透苏黎世8月8日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，7月未经调整失业率为2.9%，6月亦为2.9%。

瑞士7月经调整失业率为3.2%，亦持平于6月。

以下为详细数据：

2014年7月 2014年6月 2013年7月

未经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 3.0

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2

登记失业人数 127,054 126,632 128,516

职位空缺数 13,240 14,211 14,037

(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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