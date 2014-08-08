表格：瑞士7月未经季调的失业率为2.9%，持平6月水准

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透苏黎世8月8日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，7月未经调整失业率为2.9%，6月亦为2.9%。
瑞士7月经调整失业率为3.2%，亦持平于6月。
以下为详细数据：
2014年7月 2014年6月 2013年7月
未经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 3.0
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2
登记失业人数 127,054 126,632 128,516
职位空缺数 13,240 14,211 14,037
(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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