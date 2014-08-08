《离岸人民币综述》RQFII借沪港通先进“秋爽”季，额度利用仍须快马加鞭

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* 沪港通概念带动RQFII提前受追捧

* RQFII A股ETF显史上最大规模净申购

* 额度利用率已增至近36%，然两极分化更明显

* 持有RQFII中资机构还需快马加鞭

记者 赵红梅

路透香港8月8日 - 尽管沪港通金秋十月才开闸，然不少迫不及待的境外机构已在近两个月间偷步提前部署A股，借道QFII(合格境外机构投资者)及RQFII（人民币合格境外投资者）额度，尤以RQFII-ETF受到涌港资金的青睐。

多家中资机构人士表示，从6月起中国经济数据企稳，加之憧憬“沪港通”利好A股，不少海外投资投资A股热情升温，陆续扫货RQFII ETF。然沪港通的开闸引资，给RQFII产品既带来空间亦带来挑战，握有最大份额的中资机构尤应快马加鞭把握好发展窗口。

海通国际副主席及行政总裁林涌日前表示，沪港通的推出将带动一系列人民币产品的发展，近几个月，伴随沪港通临近，香港的RQFII额度加速消耗，总共2,700亿元的额度仅剩约100亿元。海通国际共计获批97亿元的额度，截至8月初只剩余少量。

林涌并表示，沪港通除了投资股票之外，将带动QFII、RQFII以及QDII的衍生产品发展，在香港挂牌交易的RQFII ETF也是受惠的一方。

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拥有RQFII额度最多的南方东英可谓“一枝独秀”，该公司相关人士周五对路透表示，加上7月底新批的20亿额度，目前其获批的公募基金RQFII额度使用率已达97.86% ，其中南方富时中国A50交易型开放式指数基金（ETF）表现亮眼，进入7月以来，上述基金共录得近10亿基金份额的净申购，为A股市场注入近75亿人民币净资金。

数据显示，上周17支RQFII-ETF有6只净申购，没有出现赎回，反映海外资金看好Ａ股市场。其中，博时FA50获得5.67亿份净申购,南方A50获得0.28亿份的净申购。

平安证券编制的离岸人民币敞口溢价指数7月中旬以来呈强势反弹态势，截至8月6日，离岸人民币敞口溢价指数收于1.79，环比上升0.11。该公司固定收益部副总经理石磊介绍，这一指数显外部资金流入离岸人民币市场动力持续走强，指数值越高，表明人民币资产越受欢迎。

在沪港通的初步设计下，香港及海外的所有机构和个人投资者可直接买卖规定范围内的沪股，这就意味着客户或不再需通过QFII或RQFII来设立专户买卖A股，且“受众广、成本低”等特征，其额度利用率可能会远高于QFII及RQFII。

一位香港中资券商负责RQFII产品销售人士认为，即将推出的沪港通、不断放开的RQFII额度和机构数量对中资资产管理机构都会带来挑战和竞争，“ 除几支A50 RQFII-ETF较受海外投资者认可外，其他RQFII产品还是面临销售困难、投资者认可的问题。”

2011年底推出的RQFII制度试点，为境外投资者以人民币资金投资境内资本市场开辟 了新渠道，目前，RQFII 试点已经扩大到香港地区、伦敦、新加坡、法国、韩国和德国，投资额度合计6400 亿元人民币。截止7月底，已批准RQFII机构72家，获批额度共计2,576亿元人民币。

**RQFII额度使用率仍待提高**

尽管有沪港通的东风，获批RQFII额度的香港72家机构的额度利用率仍是冰火两重天，南方富时中国A50因得到外资机构的大量申购而出现“额度荒”，还在申请新增额度，海通国际70亿额度也已基本用尽，而华夏、易方达、汇添富等不少香港子公司不少RQFII额度仍处闲置。

据路透不完全统计， 截至5月25日，所有RQFII产品的资产规模为592.07亿元，额度使用率只有29.52%。截至7月底，RQFII额度整体使用率35.9%，较5月底的29.52%有一定升幅，其中公募产品获批额度为1591亿元，使用率50.21%，其他产品获批额度为1005亿元，仅使用了136亿元，使用率不足14%。

“获批RQFII的70多家机构是大的撑死、小的饿死，有些机构的RQFII的产品找不到投资者，两极分化很厉害。”一位中资机构负责RQFII产品销售人士称，目前海外投资者还是会追逐ETF产品，销售相对容易，但其他私募专户产品销售难度比较大。

港交所数据显示，除南方富时中国A50以外，博时A50ETF6月、7月份分别获得1.74亿、7.755亿份基金单位的申购，净流入资金达到33亿人民币。华夏沪深300ETF、近两个月分别获得6654万份、净资金流入为15亿元，其余RQFII ETF及其他产品并没有获投资者更多青睐。

“最近两个月外资申购RQFII基本瞄准了市场认可度较高、流动性好的A50指数ETF,比如南方A50，但挂钩其他指数的ETF申购量并没有大的上升，比如我们旗下沪深300ETF近期申购增加了3000多万元人民币，但算上之前赎回，月度变化并不大。“一位中资券商（香港）执行董事坦言。

他并表示，握有RQFII额度的机构目前已处强者恒强的状态，该公司为迎头赶上“沪港通”的东风，争取更多机构和零售客户透过沪港通及RQFII投资，不惜重金从外资机构“挖角”员工，并已加强了零售客户团队。

目前，不少机构仍对A股二级市场持谨慎态度，所以权益类RQFII的基金形态仍显单一，多为指数型产品，且规模迥异，更多机构是把投资目光对准固定收益类市场，固定收益类RQFII规模则显得较为平均。

与资金流入相伴的是人民币汇率近期再度显露升值的苗头，7月RQFII获批额度仅73亿元人民币，亦有中资人士称，这一获批力度与近期外管倡导的RQFII增加额度使用的便利性的政策预期及蓝筹行情向好行情有所背离，QFII、RQFII机制还有待完善，而中资机构在额度使用率上亦需“快马加鞭”。（完）

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离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 61,301.7 180

2. 渣打 42,004.2 132

3. 星展 19,949.1 53

4. 法巴 15,941.0 52

5. 中国银行 13,941.8 29

**本周市场动态**

--香港人民币业务清算行--中银香港 2388.HK 周五表示，自10月1日起，进一步延长人民币清算服务时间至凌晨5时，将可进一步覆盖欧洲及美洲时区的交易需求。

--世界银行旗下的国际金融公司（IFC）周三表示，增发（reopen）其在2017年1月到期的三年期人民币债券，收益率为2.04%，增发金额7.5亿元。

--台湾柜台买卖中心(OTC)周一表示，自即日起开放证券商在台湾与专业投资机构客户买卖海外人民币债券，以将过去在海外交易的点心债等下单业务拉回台湾承作。

--离岸人民币汇率7月已经连续第三个月收红，反映出在中国宏观经济向稳之际，人民币投资资气氛已改善。不过，这并不意味着人民币将重拾先前单边升值的走势，相反地，在央行松手让汇率更加市场化之际，下半年将更趋向双边波动。 （完）