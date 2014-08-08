中国货币市场：主要回购利率续降，隔夜加权价有望一个月来首度跌破3%

路透上海8月8日 - 中国银行间货币市场隔夜及七天回购加权利率 继续小降。交易员表示，场内流动性颇为充裕，各期限资金供需均趋于平衡，隔夜回购加权利率有望在一个月来首度跌破3%。

他们并提到，最新公布的外贸数据显示，7月贸易顺差意外飙高，出口改善加大人民币升值压力，外汇占款应有所改善，央行公开市场操作此前已连续两周小幅净回笼，传达控制总量意图，未来要关注其操作力度是否会加大。

“早上挺平静的，各期限都不难借，”华东一商业银行交易员称。

她并指出，和此前供给方倾向借出偏长期资金相比，目前资金宽松，隔夜已回落至3%左右，该价格水平供需双方都可以接受，隔夜供给已较此前增多；另外，最新进出口数据显示，外需带动出口改善，人民币升值压力仍在，外汇占款有望重拾上升势头，未来还要关注央行公开市场正回购操作是否会加量，以达到稳定总量的目的。

“看央行态度吧，回笼力度是不是也会加大来控制总量，央行现在目标也比较多重化，走一步看一步吧。”上海一商业银行交易员称。

中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。路透调查预估中值分别为 增长7.5%和增长3%。7月贸易顺差473亿美元，创历史新高，路透预估为顺差270亿美元。

隔夜加权利率 此前跌破3%是在7月7日，当天加权价格为2.9844%。

公开市场上央行本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二周净回笼。综合监 管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会融资成本应仍是定向政策为主。

业内人士并指出，近期人民币连续升值，外汇占款可能卷土重来，资金面相对宽松，支持央行在公开市场 回归稳健，以控制流动性规模，短线全面宽松的可能性不大；而在多项政策合力推动下，实体经济利率近期已 出现下行态势，后续政策跟进力度，还要再观察更多经济数据。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9844 3.0493 -6.49

七天 3.4657 3.4987 -3.30

14天 3.6519 3.5342 +11.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2350 3.0600 +17.50

七天 3.5000 2.5650 +93.50

14天 3.7400 2.7500 +99.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1000 3.1100 -1.00

七天 3.5400 3.5800 -4.00

14天 3.6300 3.5300 +10.00

Shibor

其中:隔夜 3.0010 3.0400 -3.90

七天 3.4570 3.5110 -5.40

三个月 4.6921 4.6941 -0.20

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