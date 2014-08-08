《全球汇市一周综述》欧洲央行会议后欧元下跌，地缘政治风险提振避险货币

整理 李爽

路透北京8月8日 - 本周多家央行轮番登场，召开货币政策会议，但均一如预期维持利率政策不变。数据面虽重头戏不多，但贸易数据、PMI和就业报告等仍牵绊汇市走势。再加上国际政治局势风云变幻，俄罗斯与西方紧张关系日益加剧、奥巴马下令对伊拉克北部武装分子发起“定向”空中打击，这些政治面因素对汇市的影响亦不容小觑。

欧洲央行总裁德拉吉警告乌克兰危机威胁区内经济复苏，而且如果欧元区滑向通缩，央行准备印钞购债，欧元因此应声下挫。不过美国下令定向打击伊拉克的消息以及俄乌紧张局势提振避险日圆，打压美元，欧元压力也因此得以缓解。澳洲就业数据意外疲弱，加之澳洲央行维持低息立场，压制澳元跌至两个月低点。

展望下周，虽然经济事件面消息较淡静，但经济数据面值得关注，比如多国将公布GDP、PPI和通胀率数据以及工业生产数据等。此外，政治局势发展还需密切留意，可能会给汇市交投带来线索和方向指引。

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**欧元下跌**

欧洲央行周四开会维持利率在纪录低点不变，并指经济复苏脆弱，将维持宽松政策一段长时间。央行称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。总裁德拉吉在决议后的记者会上警告，乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。

欧洲央行的决定不出市场所料，凸显了与美国在货币政策上的前景迥异。欧元区仍在放宽货币政策，而美国则因经济前景改善而趋于收紧政策。

但地缘政治紧张局势带来的一丝好处就是打压欧元，而欧元走软正是欧洲央行所希望的。自5月以来，欧元兑美元已经下挫4.6%，周三触及九个月低点1.3333美元。

“欧洲央行政策没有真正改变，因此市场只不过在整固，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。“市场较大的风险是欧元下滑。我认为这证实德拉吉的观点，即市场已经接受欧洲经济复苏脆弱，幅度不大且不均衡。”

**地缘政治风险打压美元**

美国总统奥巴马批准在伊拉克进行定向空中打击，加剧了地缘政治紧张局势并打击风险意愿，美元兑避险日圆下滑0.4%至101.71，最低一度跌至两周低点101.58。 日本央行决定维持政策不变，与市场普遍预期一致，日圆对此反应不大。 “空袭消息发布后，风险资产和美元/日圆遭沽出。隔夜时段已经有空袭传闻...，现在这得到了证实，市场正试图消化该消息，”一家大型日资银行的交易商称。 “现在就看资金逃离风险资产的力度如何。对于美国卷入伊拉克局势有多种看法，但似乎行动不会很快结束。”

“整体来说，美元/日圆仍位于102附近的区间内，” Praevidentia Strategy市场策略师Masafumi Yamamoto说。“乌克兰冲突带来的经济影响目前引起更多关注，且美国公债收益率下跌，美元下行偏向正在加强。”由于美元挫跌，欧元跌势得以放缓。

英国央行周四维持指标利率在纪录低点0.5%不变。英镑兑美元下跌0.17%报1.6804。

澳元周四受澳洲失业率跳涨的打压，在澳洲央行低利率政策前景维持不变后又扩大跌幅。澳元兑美元一度跌至0.9240美元，为6月初以来最低。但澳洲主要出口市场--中国7月的出口同比增长14.5%，超出市场预期，应当支撑澳元。

**路透调查**

路透调查显示，美元涨势看来势将持续，因美国经济明显好转，令市场不禁猜测美联储需要多早升息。未来一年美元涨势将持续。一个月后欧元兑美元汇价料为1.34美元，六个月后为1.30美元，12个月后为1.28，低于7月调查时的预估。

分析师认为经济势头放缓是美元面临的最大威胁，其次是美联储采取更温和的政策基调，以及欧元区通胀意外上升。

分析师预料汇率高企的澳元和新西兰元未来几个月将缓步走跌，但回落的速度远比两国央行希望的要慢。澳元兑美元一个月后料在0.9300，六个月和一年后料分别走跌至0.9100和0.8900。