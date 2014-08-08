韩国金融：7月海外资金流入韩国股市创三个月最高，助大盘上涨3.7%

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透首尔8月8日 - 海外投资者7月连续第四个月净买入韩国股市和债市，流入韩国股市的外资创三个月最高，新企划财政部长官提振经济的计划吸引买家。
韩国金融监督管理局(FSS)周五公布的数据显示，7月海外投资者净买入3.6万亿(兆)韩元股票。
这是今年4月外资净买入3.8万亿韩元以来，最大规模的外资买入。
7月韩国综合股价指数 收高3.7%，主要拜政府新计划所赐。
对于债市而言，外资连续第五个月净买入，7月外资持有的韩国债券仓位增加0.5万亿韩元。
7月海外投资者中，美国买入的债券最多，持仓增加0.6万亿韩元。(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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