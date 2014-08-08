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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 13:07 BJT

韩国金融：7月海外资金流入韩国股市创三个月最高，助大盘上涨3.7%

路透首尔8月8日 - 海外投资者7月连续第四个月净买入韩国股市和债市，流入韩国股市的外资创三个月最高，新企划财政部长官提振经济的计划吸引买家。

韩国金融监督管理局(FSS)周五公布的数据显示，7月海外投资者净买入3.6万亿(兆)韩元股票。

这是今年4月外资净买入3.8万亿韩元以来，最大规模的外资买入。

7月韩国综合股价指数 收高3.7%，主要拜政府新计划所赐。

对于债市而言，外资连续第五个月净买入，7月外资持有的韩国债券仓位增加0.5万亿韩元。

7月海外投资者中，美国买入的债券最多，持仓增加0.6万亿韩元。(完)
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