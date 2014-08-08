香港股市：早盘跟随美股下滑，略挽回此前跌幅

路透香港8月8日 - 香港股市周五早市收盘时挽回部分此前跌势。中午时分，一度跌0.8%的恒生指数 早盘收低0.2%，报24,339.54点；恒生国企指数 跌0.6%。

国泰君安国际证券首席策略师Larry Jiang指出，香港股市是跟随美国市场走低。

“经过近一段屡创高位后全球资金都想要喘一口气，”Jiang称。“恒生指数涨至25,000点附近后，在没有任何利好消息的情况下，略作盘整。”

中国联通 跌2.3%，来到近四周低位。新濠博亚娱乐 跌4.8%。

香港上市的中国金融企业普遍走软，中国四大国有银行跌幅在0.5%至1.1%之间。

Jiang称，“投资者曾押注这些股票将反弹，现在上涨后了结获利。他们并不是真的认为这些企业有什么基本面变化。”(完)