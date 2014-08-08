香港股市：早盘跟随美股下滑，略挽回此前跌幅

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港8月8日 - 香港股市周五早市收盘时挽回部分此前跌势。中午时分，一度跌0.8%的恒生指数 早盘收低0.2%，报24,339.54点；恒生国企指数 跌0.6%。
国泰君安国际证券首席策略师Larry Jiang指出，香港股市是跟随美国市场走低。
“经过近一段屡创高位后全球资金都想要喘一口气，”Jiang称。“恒生指数涨至25,000点附近后，在没有任何利好消息的情况下，略作盘整。”
中国联通 跌2.3%，来到近四周低位。新濠博亚娱乐 跌4.8%。
香港上市的中国金融企业普遍走软，中国四大国有银行跌幅在0.5%至1.1%之间。
Jiang称，“投资者曾押注这些股票将反弹，现在上涨后了结获利。他们并不是真的认为这些企业有什么基本面变化。”(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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