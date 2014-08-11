新债招标：宁夏三期自发自还地方债中标利率均接近国债水平

路透上海8月11日 - 周一招标的中国宁夏回族自治区自发自还地方债利率仍接近国债水平。业内人士透露，宁夏的三期自发自还地方债中，五年期品种中标利率3.98%，七年为4.17%，10年为4.26%。

业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为2.48倍、2.28倍和2.11倍。

宁夏是继广东、山东、江苏和江西省之后第五家启动自发自还地方债的。银行间固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为3.9807%、4.1854%和4.2712%。

本次五、七、10年品种计划发行规模分别为22亿元、16.5亿元和16.5亿元；五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，8月12日开始计息，8月12日-8月14日进行分销。发行手续费为承销面值的千分之一。大公国际资信评估对宁夏回族自治区所发行地方政府债信用评级为AAA。

本次发行主承销商包括工行 、农行 、建行 、中行 等五家银行及国开证券和中航证券。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。