《汇市简讯》欧洲盘初：伊拉克情势加剧市场忧虑

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
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* 澳元/美元跌0.25%，美元/日圆下滑0.34%，澳元/日圆下挫0.59%，美元/印度卢比涨0.50%
* 日股日经指数挫跌2.83%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.84%，美国10年期公债收益率报2.3826%，布兰特原油期货涨0.89%
* 美国总统奥巴马周四称，他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子发起“定向”空中打击，并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给，以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。
* 中国7月进出口“爆冷”推动顺差创历史高位，出口高增长恐昙花一现
* 日本央行维持货币政策不变，对于出口和产出的看法趋黯nL4S0QE1ID](完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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