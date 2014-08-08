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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 13:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：伊拉克情势加剧市场忧虑

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* 澳元/美元跌0.25%，美元/日圆下滑0.34%，澳元/日圆下挫0.59%，美元/印度卢比涨0.50%

* 日股日经指数挫跌2.83%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.84%，美国10年期公债收益率报2.3826%，布兰特原油期货涨0.89%

* 美国总统奥巴马周四称，他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子发起“定向”空中打击，并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给，以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。

* 中国7月进出口“爆冷”推动顺差创历史高位，出口高增长恐昙花一现

* 日本央行维持货币政策不变，对于出口和产出的看法趋黯nL4S0QE1ID](完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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