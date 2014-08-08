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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 17:47 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月8日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日        年利率 主体评级  发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*锦州市城市    10       7     8/15簿记建档   上限7.90%    AA       8/18-8/20  银河证券
建设投资发展  (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      国开证券
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*慈溪市建设    12       7     8/15簿记建档         --     AA       8/18-8/22  国信证券
投资集团  (第3-7年末每年偿还20%本金/由中国投融资担保有限公司提供担保)
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*北京石景山区  10       7     8/15簿记建档         --     AA       8/18-8/20  中信建投证券
国资经营公司  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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上虞市城市     18       7     8/6簿记建档        6.80%    AA       8/7-8/13   国信证券
建设发展      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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大连旅泰投资   12       7     8/7簿记建档       *7.00%    AA       8/8-8/12   国泰君安证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金)           
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海航资本控股   10       7     8/7簿记建档        8.00%    AA       8/8-8/12   一创摩根
            (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)             国开证券
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广州地下铁道   30      10     8/8簿记建档    上限6.75%   AAA       8/11-8/13  广州证券
总公司(三期) (第3-6年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年偿还15%本金)
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株洲高科     至多10     7     8/8簿记建档    上限7.70%    AA       8/11-8/13  海通证券
集团         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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迁安市城建      5      7      8/8簿记建档    上限8.00%    AA       8/11-8/13  中信建投证券
投资         (第3-7年末每年偿还20%本金)
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成都新开元     12       7    8/11簿记建档    上限8.50%    AA       8/12-8/14  一创摩根
城建投资      (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      爱建证券
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芜湖宜居投资   23       7     8/8簿记建档    上限7.00%    AA       8/11-8/15  国信证券
(集团)       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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超威电源        6       6         --            --        AA       8/14-8/18  中信建投证券
        (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/超威动力控股有限公司提供担保) 
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陕西西咸新区   12       7    8/14簿记建档    上限8.20%    AA       8/15-8/19   银河证券
沣西新城开发  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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阜宁县城投     12       7    8/14簿记建档       --        AA       8/15-8/19   平安证券
发展          (第3-7年末每年偿还20%本金/以房屋建筑物及土地使用权为担保)  
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龙海市国资      8       7     8/14簿记建档   上限8.50%    AA       8/15-8/19   国开证券
投资经营      (第3-7年末每年偿还20%本金/由中国投融资担保有限公司提供担保)
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安顺虹阳国资   10       7     8/14簿记建档   上限9.00%    AA-      8/15-8/19   兴业证券
投资营运      (第3-7年末每年偿还20%本金/由安顺市国有资产管理有限公司提供担保)  
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赤峰元宝山区   10       7    8/14簿记建档       --        AA       8/15-8/21   国信证券
国资经营      (第3-7年末每年偿还20%本金)        
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率   主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 


 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
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