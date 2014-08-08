全球金市：现货金升至三周高点，伊拉克情势激发避险买需

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
香港永丰贵金属交易主管Peter Fung称，“伊拉克相关消息一出，为股市带来一些恐慌情绪，加之乌克兰危机，都促成对黄金的避险需求。”他称，“黄金可能很快涨至每盎司1,325美元。”
现货金 触及7月18日以来高位的1,318.60美元，0532 GMT现货金上涨0.1%，来到每盎司1,315美元。
本周以来金价上涨1.7%，为四周来的首次周线走高，且为七周来最佳单周表现。美国期金 涨约4美元，至1,316.80美元。
俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。
欧洲央行警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。
其他地区的紧张局势也支撑金价。以巴72小时停火协议一过，巴勒斯坦武装份子从加沙向以色列发射火箭弹。
在实货市场，价格升高令买兴低落。中国金价与国际指标持平，本周稍早曾有两三美元的溢价。
实货金需求持续疲弱可能使得金价涨势难以为继。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1315 1.8 0.14
现货银 19.96 0.05 0.25
现货铂金 1476.24 4.64 0.32
现货钯金 855.6 5.5 0.65
COMEX期金 1316.8 4.3 0.33
COMEX期银 20.025 0.035 0.18
汇率
欧元/美元 1.336
美元指数 81.516
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/石冠兰 审校 于春红/张明钧)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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