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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 17:50 BJT

《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月4日-8月8日)当周中国金融市场摘要:

汇市:
  --人民币兑美元即期 本周连涨五天后累计升值0.38%，令年初以来的贬值幅度
收窄到1.67%。季节购汇的退潮使得资金流入带来的结汇更为明显，使人民币汇率持续上涨
，这在周五公布的7月份创出历史新高的贸易顺差数据中得到证明。周内成交价并与中间价
再次相交。
    短期内人民币升值预期较明显，但中长期预期还处于分化，企业远期结汇没有放量，即
期供需在关键阻力位前也有自我调节并趋于均衡的态势。下周需观察客盘变化和中间价方向
、幅度提供的指引。 
    
公开市场操作:
  --中国央行公开市场本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二
周净回笼。综合监管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会
融资成本应仍是定向政策为主。    
    业内人士并指出，近期人民币连续升值，外汇占款可能卷土重来，资金面相对宽松，支
持央行在公开市场回归稳健，以控制流动性规模，短线全面宽松的可能性不大；而在多项政
策合力推动下，实体经济利率近期已出现下行态势，后续政策跟进力度，还要再观察更多经
济数据。 
    
债市:
  --中国银行间现券市场收益率当周小幅波动，强劲的出口数据、伊拉克地缘政治紧张局势
加剧等都未能打破市场僵持态势，而当周公开市场操作无可圈可点之处，亦对二级稳势无干
扰。机构短线把关注焦点放在陆续出炉的更多经济和金融数据上；此外新股申购对资金面影
响亦有待观察。 。 

票据:
  --中国票据市场当周转贴利率先降后升，整体并较上周末小涨。交易员认为，下周并非关
键时点，若资金大环境仍维持稳定，票据转贴利率上下的空间均有限，区间震荡整理的可能
性较大。 
    
股市:
  --当周沪综指 震荡整理，累计上涨0.4%。在上周股指急升至七个半月高点后，获
利回吐压力日渐沉重，大盘本周即在2,200点附近展开技术性调整，周五沪综指收报2,194.4
25点。 
    
期市:
  --上海期铜当周连续第二周下跌，跌幅为1.6%。受美元走强及对中国经济的担忧打击，因
周二公布的中国服务业数据疲弱，打击了铜和其他基本金属的需求，而全球供应却在增加，
推动上期所主力合约 本周末收跌至每吨49,710元人民币。
       
  --上海期金当周大幅上涨2.4%，并触及两周高点，结束此前连续三周下跌走势。主要因乌
克兰地缘政治紧张情势提振黄金避险需求，加上受投资者担心俄罗斯与西方国家间的关系不
断恶化，本周稍早欧洲和美国股市下挫，这些消息均支撑金价上扬。上期所期金主力合约<S
HAUcv1>周末收报262.85元。(完)

 (整理 丁淑琴/李宏薇/李然/李文科/康熙泽; 审校 林高丽)
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