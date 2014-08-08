《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月4日-8月8日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周连涨五天后累计升值0.38%，令年初以来的贬值幅度 收窄到1.67%。季节购汇的退潮使得资金流入带来的结汇更为明显，使人民币汇率持续上涨 ，这在周五公布的7月份创出历史新高的贸易顺差数据中得到证明。周内成交价并与中间价 再次相交。 短期内人民币升值预期较明显，但中长期预期还处于分化，企业远期结汇没有放量，即 期供需在关键阻力位前也有自我调节并趋于均衡的态势。下周需观察客盘变化和中间价方向 、幅度提供的指引。 公开市场操作: --中国央行公开市场本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二 周净回笼。综合监管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会 融资成本应仍是定向政策为主。 业内人士并指出，近期人民币连续升值，外汇占款可能卷土重来，资金面相对宽松，支 持央行在公开市场回归稳健，以控制流动性规模，短线全面宽松的可能性不大；而在多项政 策合力推动下，实体经济利率近期已出现下行态势，后续政策跟进力度，还要再观察更多经 济数据。 债市: --中国银行间现券市场收益率当周小幅波动，强劲的出口数据、伊拉克地缘政治紧张局势 加剧等都未能打破市场僵持态势，而当周公开市场操作无可圈可点之处，亦对二级稳势无干 扰。机构短线把关注焦点放在陆续出炉的更多经济和金融数据上；此外新股申购对资金面影 响亦有待观察。 。 票据: --中国票据市场当周转贴利率先降后升，整体并较上周末小涨。交易员认为，下周并非关 键时点，若资金大环境仍维持稳定，票据转贴利率上下的空间均有限，区间震荡整理的可能 性较大。 股市: --当周沪综指 震荡整理，累计上涨0.4%。在上周股指急升至七个半月高点后，获 利回吐压力日渐沉重，大盘本周即在2,200点附近展开技术性调整，周五沪综指收报2,194.4 25点。 期市: --上海期铜当周连续第二周下跌，跌幅为1.6%。受美元走强及对中国经济的担忧打击，因 周二公布的中国服务业数据疲弱，打击了铜和其他基本金属的需求，而全球供应却在增加， 推动上期所主力合约 本周末收跌至每吨49,710元人民币。 --上海期金当周大幅上涨2.4%，并触及两周高点，结束此前连续三周下跌走势。主要因乌 克兰地缘政治紧张情势提振黄金避险需求，加上受投资者担心俄罗斯与西方国家间的关系不 断恶化，本周稍早欧洲和美国股市下挫，这些消息均支撑金价上扬。上期所期金主力合约<S HAUcv1>周末收报262.85元。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇/李然/李文科/康熙泽; 审校 林高丽)