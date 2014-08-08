重发-台湾股市：收跌创逾两个月低位，下周料续偏弱震荡盘整

(重发以修饰个别措词)

路透台北8月8日 - 台湾股市周五收跌创逾两周收盘低位，周K线连收五黑。分析师指出，受到美国将定向空中打击伊拉克的紧张局势及台湾经济部长请辞影响，台股盘初一度大跌逾百点，遇到半年线附近出现跌深反弹令收盘跌幅收敛，下周料持续偏弱震荡整理。

台湾加权股价指数 收跌0.50%或45.48点至9,085.96点，收创逾两个月收盘低位，前低为5月30日的9,075.91点；今日成交初值 为853.09亿台币，上交易日修正后为844.70亿。

展望下周，国泰期货证期顾问处协理简伯仪表示，美国将定向打击伊拉克令台股盘初明显重挫，此前生技及塑化类股等弱势股止跌反弹，带动台股指数开低走高，预期大盘趋势仍维持偏弱震荡整理格局。

〞台股往下整理趋势尚未改变，遇到半年线出现跌深反弹的整理机会。〞他说。

他指出，由于台股指数周线连续五周收黑，且下周半年报公布进入倒数计时，下周台股偏向弱势整理，短线台股料在半年线9,018-季线9,265点间震荡整理。

金管会主委曾铭宗仍持续对台股维持审慎乐观，他今日出席一场两岸论坛后受访指出，近期台湾基本面没有太大变动，对台股维持审慎乐观，短期回档是短期且正常现象，但会密切注意。

台湾经济部长张家祝周四傍晚提出书面辞呈，行政院发言人孙立群表示，行政院长江宜桦将予以慰留。 地方的高雄市政府包括一位副市长共四位首长，也因市府横向联系发生问题，以及未在第一时间查知管线的施工及验收等问题而请辞。

美国股市周四收低，延续近期跌势，因俄罗斯针对西方制裁实施意外严厉的报复性措施，令人忧虑全球经济增长。