《中国债市每日综述》IRS平坦化小跌，现券无方向静待更多数据公布

* 数据+新债发行等均未打破现券稳势

* IRS平坦化小跌，受伊拉克情势影响

* 资金宽，隔夜回购加权价一个月来首度跌破3%

* 机构短线关注将出炉的经济和金融数据

* 且下周新股申购扰动亦有待观察

路透北京8月8日 - 中国银行间市场周五现券收益率微幅波动；交易员们指出，上午公布的7月中国出口数据强劲拉动顺差创新高，及伊拉克地缘政治紧张局势加剧，均未能驱散场内浓重的观望氛围，而今日新债发行中规中矩，亦未能干扰二级市场稳势。

不过受伊拉克情势影响，机构避险情绪升温，银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五曲线略趋平坦，IRS长端跌幅略多于短端。

受访交易人士表示，短线把关注焦点放在陆续出炉的更多经济和金融数据上；此外下周将有新股申购，其对资金面的影响亦有待观察。

奥巴马在与国家安全团队举行会议后称，他批准在伊斯兰国武装向库尔德首府阿尔贝拉推进的情况下，有限度地使用美国空军兵力保护美国相关人员。这是奥巴马对当前伊拉克危机做出的意义最重大的一次回应。

“今天现券变动很小，数据和新债影响不大，伊拉克问题我觉得更多是影响海外市场。”上海一大型银行交易员称。

华中一券商交易员指出，无论是上午的20年国债还是下午的进出口行金融债都没有什么超预期的地方，二级市场收益率也就僵在这个位置，大家还是在等着看接下来发布的数据情况。

他并表示，下周新股发行虽然规模尚可，但“多多少少对资金可能有一些影响”。另央行此前调降14天正回购利率，不知道其意图是否已实现，公开市场下面又将如何操作？

中国财政部周五招标的20年期固息国债中标利率符合此前预测。交易人士指出，大型保险机构需求仍旧相对较为稳定，且承销团存在基本额考核，支撑中标结果仍在预期之中，不过稍偏低的投标倍数显示，还是延续了近期一级市场需求不瘟不火态势。

全球经济持续复苏尤其美国需求强劲，带动中国7月出口同比增速跃升至双位数；而国内需求偏弱和大宗商品价格下跌，导致进口同比增速再度转负。出口强、进口弱，推动中国7月贸易顺差创下历史高位。

二级市场上，剩余期限约4.67年的国开行固息债140209最新报价 在4.88%/4.86%，上日尾盘为4.8800%/4.8650%。

中金所目前成交最多的五年期国债期货合约TF1409 今日收报92.99元，较上日结算价跌0.056元，或0.06%。

**隔夜回购加权价跌破3%**

中国银行间货币市场隔夜及七天回购加权利率 继续小降。交易员表示，场内流动性颇为充裕，各期限资金供需均趋于平衡，隔夜回购加权利率在一个月来首度跌破3%。

他们并提到，最新公布的外贸数据显示，7月贸易顺差意外飙高，出口改善加大人民币升值压力，外汇占款应有所改善，央行公开市场操作此前已连续两周小幅净回笼，传达控制总量意图，未来要关注其操作力度是否会加大。

“早上挺平静的，各期限都不难借，”华东一商业银行交易员称。

她并指出，和此前供给方倾向借出偏长期资金相比，目前资金宽松，隔夜已回落至3%左右，该价格水平供需双方都可以接受，隔夜供给已较此前增多；另外，最新进出口数据显示，外需带动出口改善，人民币升值压力仍在，外汇占款有望重拾上升势头，未来还要关注央行公开市场正回购操作是否会加量，以达到稳定总量的目的。

“看央行态度吧，回笼力度是不是也会加大来控制总量，央行现在目标也比较多重化，走一步看一步吧。”上海一商业银行交易员称。

隔夜加权利率 此前跌破3%是在7月7日，当天加权价格为2.9844%。

公开市场上央行本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二周净回笼。综合监 管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会融资成本应仍是定向政策为主。

业内人士并指出，近期人民币连续升值，外汇占款可能卷土重来，资金面相对宽松，支持央行在公开市场回归稳健，以控制流动性规模，短线全面宽松的可能性不大；而在多项政策合力推动下，实体经济利率近期已出现下行态势，后续政策跟进力度，还要再观察更多经济数据。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,549.90亿元，较上日的8,712.30亿元略减；其中，隔夜品种成交7,196.90亿元，上日为6,959.89亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9888 3.0493 -6.05 7,196.90

七天 3.4740 3.4987 -2.47 1,057.29

14天 3.6567 3.5342 +12.25 169.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8900 3.0600 -17.00 2,852.74

七天 3.4750 2.5650 +91.00 422.93

14天 3.0000 2.7500 +25.00 38.84

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1000 3.1100 -1.00 --

七天 3.5400 3.5800 -4.00 --

14天 3.6300 3.5300 +10.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0010 3.0400 -3.90 --

七天 3.4570 3.5110 -5.40 --

三个月 4.6921 4.6941 -0.20 --