日本股市：地缘政治疑虑罩顶，日经指数收挫3%创五个月最大单日跌幅

日经指数 重挫3.0%，创下五个月来单日最大跌幅，收报14,778.37点。自略逾一周前触及六个月高点15,759.66以来，日经指数已经回落6.2%。

冒险意愿受到打压，因忧心俄罗斯出于报复而禁止西方国家食品进口，可能会损及羸弱不堪的欧洲经济。

“欧洲看起来不妙。通缩形势恶化，引发欧洲央行宽松政策可能没有发挥作用的疑虑。在像这一次一样的地缘政治疑虑下，股票无可避免的会走弱，”住友生命股票投资主管Hiroshi Ono表示。

在美国总统奥巴马批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”之后，股市进一步下跌。

“乌克兰及中东的冲突形势看来不会很快落幕，”明治安田资产管理股票投资经理Hisashi Kuroda表示。

市场认为日本经济将从4月消费税上调造成的放缓中轻松复苏，然而地缘政治的不确定性可能会盖过这样的观点。

此波市场大跌令市场人士措手不及，他们先前预期日本最大养老基金扩大买进股票将会限制跌势。

日经波动率指数 急速飙高至27%，创下3月以来最高，几乎是上月创下的历史低点14%的两倍。