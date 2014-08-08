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货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 14:15 BJT

表格：德国6月经季节调整的贸易顺差为162亿欧元，预估为175亿欧元

路透柏林8月8日 - 德国统计局周五公布：

* 德国6月经季节调整的贸易顺差为162亿欧元，5月为顺差188亿欧元

* 德国6月经季节调整出口较前月增长0.9%，进口增长4.5%

* 路透调查预估6月德国贸易顺差为175亿欧元

* 德国6月经常帐盈余为150亿欧元，5月修正后为122亿欧元

* 德国6月未经季节调整的出口较上年同期上升1.1%，进口增长2.1%

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

14年6月 14年5月 13年6月

贸易收支(经季节调整) 16.2 18.8 16.1

出口 93.7 92.9 91.1

出口变动(较上月，%) +0.9 -1.1 +0.4

进口 77.4 74.1 75.0

进口变动(较上月，%) +4.5 -3.4 -0.6(完)
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