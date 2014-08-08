表格：德国6月经季节调整的贸易顺差为162亿欧元，预估为175亿欧元

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透柏林8月8日 - 德国统计局周五公布：
* 德国6月经季节调整的贸易顺差为162亿欧元，5月为顺差188亿欧元
* 德国6月经季节调整出口较前月增长0.9%，进口增长4.5%
* 路透调查预估6月德国贸易顺差为175亿欧元
* 德国6月经常帐盈余为150亿欧元，5月修正后为122亿欧元
* 德国6月未经季节调整的出口较上年同期上升1.1%，进口增长2.1%
以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
14年6月 14年5月 13年6月
贸易收支(经季节调整) 16.2 18.8 16.1
出口 93.7 92.9 91.1
出口变动(较上月，%) +0.9 -1.1 +0.4
进口 77.4 74.1 75.0
进口变动(较上月，%) +4.5 -3.4 -0.6(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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