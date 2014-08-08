中国金融：二季度非居民人民币存款新增508.03亿元，增量环比续降

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透北京8月8日 - 中国国家外汇管理局周五称，截止6月末，中国非居民人民币存款余额14,704.98亿元。路透据此测算，今年二季度非居民人民币存款增加508.03亿元，较一季度630.62亿元的增量继续减少。
外管局并公布，今年二季度末，非居民个人人民币存款余额5,323.96亿元，较一季度末增加572.38亿元。
今年一季度非居民人民币存款增加630.62亿元，大幅低于去年四季度1,472.46亿元的增量。
根据外管局定义，非居民人民币存款是指境内银行类金融机构和中央银行吸收的非居民人民币存款；非居民相对于中国居民而言，后者包括在中国境内居留一年以上的自然人、中国短期出国人员、在中国境内依法成立的企业事业法人及境外法人的驻华机构等。
中国外汇管理局此前称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。（完）
更多细节，请点选外管局网站（www.safe.gov.cn/） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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