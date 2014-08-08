《综述》美国对伊拉克北部武装分子发动有限度空袭，力阻种族屠杀

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
奥巴马采取行动之际，正值国际社会担心人口数以万计的伊拉克少数族群Yazidi遭到毁灭性的人道灾难，他们已因伊斯兰国武装份子进攻的威胁，被迫逃离家园躲在Sinjar山区。
许多伊拉克基督徒也逃离家园。
“我们谨慎并负责任地采取行动，以阻止可能发生的种族灭绝行为，”奥巴马在白宫对记者说道。他用“野蛮”来形容那些激进武装份子。
然而，在华府却迅速出现了质疑声浪，怀疑美国选择性地攻击武装份子据点及人道空投，是否足以扭转战场上对抗伊斯兰武装份子的形势。
“我完全支持人道援助和动用空中武力，”共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)在奥巴马讲话后于推特上发文说。“但今晚宣布的行动，仍无法改变战斗局面。”
受到伊斯兰国武装份子向伊拉克库尔德地区油田进逼的消息所影响，在当地有运营的能源企业股价为之大跌。(完) (编译 张荻/李婷仪 审校 张明钧)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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