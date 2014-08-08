《综述》美国对伊拉克北部武装分子发动有限度空袭，力阻种族屠杀

奥巴马采取行动之际，正值国际社会担心人口数以万计的伊拉克少数族群Yazidi遭到毁灭性的人道灾难，他们已因伊斯兰国武装份子进攻的威胁，被迫逃离家园躲在Sinjar山区。

许多伊拉克基督徒也逃离家园。

“我们谨慎并负责任地采取行动，以阻止可能发生的种族灭绝行为，”奥巴马在白宫对记者说道。他用“野蛮”来形容那些激进武装份子。

然而，在华府却迅速出现了质疑声浪，怀疑美国选择性地攻击武装份子据点及人道空投，是否足以扭转战场上对抗伊斯兰武装份子的形势。

“我完全支持人道援助和动用空中武力，”共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)在奥巴马讲话后于推特上发文说。“但今晚宣布的行动，仍无法改变战斗局面。”