《汇市简讯》新西兰/美元利差优势遭地缘政治紧张情势掩埋

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
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* 新西兰元在0.8439/41美元卖压仍沉重，下跌0.4%
* 兑日圆的跌幅约0.8%，因日圆受惠于避险买盘
* 地缘政治紧张关系及美元普遍回补风潮盖过了新西兰元的利差优势
* 当前的各个议题可能会拖上一段时间，亦为着有可能下探6月4日趋势低点0.8401
* 2月至7月涨势的61.8%费波纳奇回档位0.8353有支撑，200日均线切入位0.8461则为阻力所在(完)
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路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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