《汇市简讯》新西兰/美元利差优势遭地缘政治紧张情势掩埋

0608GMT

* 新西兰元在0.8439/41美元卖压仍沉重，下跌0.4%

* 兑日圆的跌幅约0.8%，因日圆受惠于避险买盘

* 地缘政治紧张关系及美元普遍回补风潮盖过了新西兰元的利差优势

* 当前的各个议题可能会拖上一段时间，亦为着有可能下探6月4日趋势低点0.8401

* 2月至7月涨势的61.8%费波纳奇回档位0.8353有支撑，200日均线切入位0.8461则为阻力所在(完)

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