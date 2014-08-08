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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 14:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元扳回跌幅小幅收高，因出口商卖出美元

路透首尔8月8日 - 韩国韩元兑美元 周五收盘小涨0.11%，报1,036.5，扳回稍早一度低见1,041.3的颓势。因出口商卖出美元。(完)

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