日本个股：中国反垄断调查波及丰田，零部件政策受问询--高管

路透上海8月8日 - 日本丰田汽车 高管表示，中国政府正对该公司高端品牌雷克萨斯(Lexus)的汽车零部件政策进行“初步”调查。监管当局正在整个汽车行业展开对潜在垄断行为的调查。

两位驻北京的丰田高管称，中国国家发展和改革委员会正通过中国汽车流通协会，对雷克萨斯进行初步问询。该协会自4月起就在全行业进行调查。

高管称，调查问题基本都聚焦于雷克萨斯的零配件政策，包括定价。

“在回答调查问题的漫长过程中，流通协会人员曾向我们表示监管者这次是动真格的，并要我们也认真对待调查，”一位高管称。

丰田驻北京发言人Takanori Yokoi拒绝置评，但表示丰田将会与中国当局在反垄断问题进行“合作”。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)