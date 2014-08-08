日股业绩：软银第一季营业利润下滑15.6%，但仍超预期

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透东京8月8日 - 日本无线运营商--软银 公布，第一季营业利润下滑15.6%。
不过软银业绩超出预期，4-6月当季营业利润为3,376亿日圆(33亿美元)，而据汤森路透StarMine，四位分析师给出的平均预估值为3,020亿日圆。
该公司重申截止明年3月财年的营业利润目标为1万亿(兆)日圆，2013/14财年则录得1.08万亿日圆营业利润。
软银表示，2014/15财年的业绩预估不包括一次性收益，而2013/14财年该公司有并购相关的2,539亿日圆收益。
本周稍早软银的美国子公司Sprint 放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S.。在经历数月游说后，美国监管机构阻力未见松动迹象。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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