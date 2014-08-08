日股业绩：软银第一季营业利润下滑15.6%，但仍超预期

路透东京8月8日 - 日本无线运营商--软银 公布，第一季营业利润下滑15.6%。

不过软银业绩超出预期，4-6月当季营业利润为3,376亿日圆(33亿美元)，而据汤森路透StarMine，四位分析师给出的平均预估值为3,020亿日圆。

该公司重申截止明年3月财年的营业利润目标为1万亿(兆)日圆，2013/14财年则录得1.08万亿日圆营业利润。

软银表示，2014/15财年的业绩预估不包括一次性收益，而2013/14财年该公司有并购相关的2,539亿日圆收益。

本周稍早软银的美国子公司Sprint 放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S.。在经历数月游说后，美国监管机构阻力未见松动迹象。(完)