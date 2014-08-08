日本金融：GPIF将关键资产组合决策权赋予投资委员会

路透8月8日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)将关键的资产组合决定权赋予投资委员会。此举明显限制了该基金理事长的权力范围。GPIF计划增加股票和其他风险资产的投资力度，同时减少日本公债购买规模。

GPIF在周二做出了这项决定，并于周五在官网上告知公众。

GPIF原先的规定是，基本的资产配置估值决策由理事长三谷隆博负责。

周五公布的消息表明，该机构投资委员会的八名成员将有权检视并批准投资组合模板的任何变动。对于GPIF超过1.2万亿美元的资产，投资组合模板在投资决策时起到指引作用。

日本首相安倍晋三一直在推动GPIF增加风险资产、减少本国公债的投资比重，以图提高回报率。