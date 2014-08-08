日本央行：总裁黑田东彦称经济将继续温和复苏，消费税上调效应转淡

路透8月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：

* 近期出口和工业生产显露出疲弱的迹象

* 尽管消费税上调后需求下降，但日本经济继续温和复苏

* 日本出口疲弱，是因为新兴经济复苏乏力和美国经济暂时放缓

* 未来出口将回到温和复苏的态势

* 由于日圆过度坚挺的态势得到修正，日本企业在海外的产出增长似乎放缓

* 来自于乌克兰和伊拉克的地缘政治风险看似加剧

* 认为地缘政治风险不会令经济前景产生大的变化，但将密切关注局势的发展

* 日本经济将继续温和复苏，消费税上调后需求的下滑态势将减弱

* 由于就业和收入状况的改善，民间消费将保持坚挺

* 产出缺口和民众的通胀预期是决定物价趋势的关键因素

* 相较于去年4月，通胀预期明显上升