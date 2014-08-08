日本央行：总裁黑田东彦称经济将继续温和复苏，消费税上调效应转淡

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透8月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：
* 近期出口和工业生产显露出疲弱的迹象
* 尽管消费税上调后需求下降，但日本经济继续温和复苏
* 日本出口疲弱，是因为新兴经济复苏乏力和美国经济暂时放缓
* 未来出口将回到温和复苏的态势
* 由于日圆过度坚挺的态势得到修正，日本企业在海外的产出增长似乎放缓
* 来自于乌克兰和伊拉克的地缘政治风险看似加剧
* 认为地缘政治风险不会令经济前景产生大的变化，但将密切关注局势的发展
* 日本经济将继续温和复苏，消费税上调后需求的下滑态势将减弱
* 由于就业和收入状况的改善，民间消费将保持坚挺
* 产出缺口和民众的通胀预期是决定物价趋势的关键因素
* 相较于去年4月，通胀预期明显上升
* 产出缺口和通胀预期的走势与我们的预期一致(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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