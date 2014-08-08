日本央行：总裁黑田东彦称，将在必要情况下长时间维持量化宽松

路透8月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：

* 预计消费者物价指数(CPI)涨幅会在2014-2016财年这一预估区间中段达到2%

* 消费税上调后需求下滑的影响在逐步消退

* 为了稳步实现2%的通胀率目标，将在必要情况下长时间维持QQE

* 将检视经济的上行和下行风险，并在适当时作出调整

* 近期出口疲软的背后有周期性和临时性因素

* 需要谨慎监控实质薪资的下滑

* 经济活动良性循环继续稳步进行

* QQE展现了预期的效果

* 部分领先指标显示，周期性因素指向出口逐步复苏

* 海外生产转移不太可能以当前速度持续

* 预计日本经济继续以高于潜在增长率的速度增长