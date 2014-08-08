日本央行：总裁黑田东彦称，将在必要情况下长时间维持量化宽松

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透8月8日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示：
* 预计消费者物价指数(CPI)涨幅会在2014-2016财年这一预估区间中段达到2%
* 消费税上调后需求下滑的影响在逐步消退
* 为了稳步实现2%的通胀率目标，将在必要情况下长时间维持QQE
* 将检视经济的上行和下行风险，并在适当时作出调整
* 近期出口疲软的背后有周期性和临时性因素
* 需要谨慎监控实质薪资的下滑
* 经济活动良性循环继续稳步进行
* QQE展现了预期的效果
* 部分领先指标显示，周期性因素指向出口逐步复苏
* 海外生产转移不太可能以当前速度持续
* 预计日本经济继续以高于潜在增长率的速度增长
* 预计随着经济改善，日本产出缺口继续扩大(完)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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