台湾央行：共发行3,617.5亿台币存单，存单发行余额不变

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透台北8月8日 - 台湾央行周五公布，共发行3,617.5亿台币存单，持平于今日存单到期金额。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,574.5
91天期 0.93 31
182天期 1.05 12
央行上日共发行3,340.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,298.65亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为93亿台币，累积超额准备为142亿台币，加计前期1%的超额准备为1,534亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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