重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月4日-8月8日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国7月进出口“爆冷”推动顺差创历史高位，出口高增长恐昙花一现

全球经济持续复苏尤其美国需求强劲，带动中国7月出口同比增速跃升至双位数；而国内需求偏弱和大宗商品价格下跌，导致进口同比增速再度转负。出口强、进口弱，推动中国7月贸易顺差创下历史高位。中国海关公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%,当月贸易顺差473亿美元。

--中国央行：下半年在保持货币政策基本取向稳定同时，贯彻好定向调控要求

中国央行表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。

--中国数据：汇丰7月服务业PMI陡降至50，创有纪录来新低

新业务萎靡不振、未完成业务降至近两年低点，拖累汇丰中国7月服务业PMI降至有纪录以来的历史最低水准。汇丰中国7月服务业PMI降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。

--中国数据：7月官方非制造业PMI回落至54.2%，市场运行平稳企业预期乐观

中国7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2%，连续第二个月回落。各项指数波幅不大，市场总体保持平稳运行，企业对下半年市场预期趋于乐观。

--中国房地产：棚户区改造要落实税费减免等财税政策，加强金融支持--国务院

为进一步加强棚户区改造工作，中国国务院发文要求，确保用地供应，落实好税费减免等财税支持政策，并加大金融支持力度，进一步发挥开发性金融作用。

--中国经济：放宽生产性服务业市场准入，支持企业多渠道融资--国务院

为加快重点领域生产性服务业发展，中国将进一步放开生产性服务业领域的市场准入，并完善财税政策，将营改增试点扩大到服务业全领域。鼓励商业银行按照风险可控、商业可持续原则支持生产线服务业，同时支持符合条件的企业发行债券，拓宽融资渠道。

--中国经济：下半年保持宏观政策连续性和稳定性，加快推进改革--发改委

中国国家发改委表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。

--中国经济：加快推动设立新兴产业创业投资引导基金--发改委

中国国家发改委表示，未来将加快推动设立国家新兴产业创业投资引导基金，建立引导和推动新兴产业发展、扶持创新型中小企业成长的长效机制。下一步将重点围绕制约战略性新兴产业发展的体制机制障碍，加快完善产业宏观发展环境，抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。

--中国经济：下半年将努力扭转东北经济下滑趋势，保持中西部经济平稳增长--发改委

中国国家发改委表示，下半年将推动东部地区实现更高层次的开放发展，采取更有针对性的政策措施，努力扭转东北地区经济下滑趋势，并推动内陆和沿边开放，保持中西部地区经济平稳较快增长。

--中国经济：首批淘汰落后和过剩产能企业确定，河北共有191家

中国工业和信息化部近日公布的2014年工业行业首批淘汰落后和过剩产能企业名单中，河北省有191家。首批需淘汰落后和过剩产能的全国44家炼铁企业中，河北省有18家企业位列其中。

--中国经济：下半年GDP增7.4%左右，货币政策应继续向中性略松微调--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计，下半年中国经济将呈现出总体趋稳态势，预计GDP增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.5%左右；并建议保持微刺激政策取向，货币政策继续向中性略松方向微调。

--中国经济：政府调控目标应从保增长逐步过渡到均衡失业率--专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏日前表示，从中长期来看，政府调控目标应该从保国内生产总值（GDP）增长率，过渡到保证稳定的劳动力市场，即均衡失业率，以反映政府对民生的关注。

--中国经济：31省份GDP之和超全国总量逾3万亿，逾七成省份上半年增速超7.4%

中国31个省区市2014年上半年“成绩表”已全部出炉，逾七成地区GDP增速超过全国的7.4%水平，而且31个省份上半年GDP总和较全国总量高出逾3万亿元，数据之间再次出现“打架”的情况。

--中国安全：国安局正审查两名加拿大公民，因涉嫌搜集窃取军事情报--外交部

针对此前新华社报导中国正在对两名加拿大公民进行调查一事，中国外交部答复路透查询称，凯文·高夫妇涉嫌在辽宁省丹东市搜集窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，该市国家安全局依法于周一对其进行审查。

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--《独家新闻》中国发改委再度警示企业债风险，考虑提高发债门槛--消息

多位消息人士透露，国家发改委近日召集部分承销商机构召开企业债风险座谈会，警示企业债风险。具体内容包括严格确认土地资产有效性，明确加快和简化审核类和从严审核类的新标准，限制发债企业对政府相关部门的应收帐款比例等。

--全球债市：中国海外发债规模不断扩大，但尚未形成全球性市场

中国的海外债券市场蓬勃发展，发债量创出最高纪录而且需求旺盛。但它尚未成为全球性市场，仍然以中国发行人与投资者为主，而且一直是投机客押注人民币的一个工具。欧美大型机构投资者基本上不碰点心债市场。而投资者对目前缺乏此类债券的发行人、债务结构以及万一出现违约时享有的权利等信息感到担心，则意味着上述局面近期内不太可能改变。

--《焦点》中国悄然推后人民币自由兑换计划，担心动作太快有风险

决策圈内幕人士表示，中国正在悄悄地推后人民币可自由兑换的时间表。当局担心，过快地取消资本管制，可能引起具破坏力的投机性资金流动，增加经济转型的难度。

--《分析》中国央行连两周净回笼控制总量，实体融资利率显下行苗头

中国央行公开市场本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二周净回笼。综合监管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会融资成本应仍是定向政策为主。业内人士并指出，近期人民币连续升值，外汇占款可能卷土重来，资金面相对宽松，支持央行在公开市场回归稳健，短线全面宽松的可能性不大；而在多项政策合力推动下，实体经济利率近期已出现下行态势。

--《财经洞察》市场化定价机制近失灵，中国自发自还地方债发行待纠偏

中国江西省自发自还地方债完成招标，尽管经济发展水平明显逊于此前三个试点发债省份，但仍无碍其利率水平比肩国债，这进一步凸显地方债自发自还试点在发行环节上已与当初市场化改革方向有所偏离，在试点扩大前进行纠偏势在必行。

--中国债市：7月债券托管增3,023亿，银行占三分之二仍为增持主力--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额27.54万亿元人民币，当月增加3,023亿元；其中商业银行增持2,031亿元，占比约三分之二，仍为增持主力，并再创逾一年来单月增持新高。

--《特写》有前景的中国养老产业更需要实实在在的“钱”景支撑

未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。“未富先老”的现实，人口红利的消失不仅深刻地影响着中国经济，也凸显中国养老问题的严竣。不过，对于嗅觉灵敏的生意人，显然也从中看到了掘金机会，尤其是近两年中国对养老产业出台一系列扶持政策，鼓励民间资本社会资金进入养老产业。

--中国金融：四大行7月存款负增长1.5万亿，新增信贷料不超8,000亿--报载

上海证券报报导，7月四大行存款负增长约1.5万亿，同期贷款新增量约为2，100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8，000亿。

--中国新债：中行周五将招标发行300亿元二级资本债，期限10年

按市值计中国第四大银行--中国银行公告，将于周五(8月8日)招标发行300亿元人民币固息二级资本债券，期限10年，所募资金将用于充实二级资本，改善资本结构，中行也是第二家启动二级资本债发行的国有银行。

--中国金融：上海发布互联网金融产业发展意见，支持持牌金融机构转型

中国上海市政府近日下发促进上海互联网金融产业健康发展若干意见，共20条，其中包括支持持牌金融机构向互联网金融领域转型，拓宽互联网金融企业融资渠道，鼓励有条件的企业发展互联网金融业务、申请有关业务许可或经营资质等。

--中国保险：上半年实现原保险保费收入1.15万亿元，同比增长20.78%--保监会

中国保险监督管理委员会公布，今年上半年，保险业实现原保险保费收入11,488.72亿元人民币，同比增长20.78%。上半年产险公司原保险保费收入3,817.34亿元，同比增长16.74%；寿险公司原保险保费收入7,671.30亿元，同比增长22.89%。

--《焦点》中国公募基金行业进一步松绑，行业渐变冀望逐步走出困局

中国《公开募集证券投资基金运作管理办法》周五开始施行，新办法的实施将为正处于内幕交易案件频出、行业人才流失、产品创新不足等一系列问题中而举步维艰的公募基金行业进一步松绑，并努力推进其市场化改革。

--中国基金：QDII基金热销，华安德国30基金调高募集上限

中国华安基金管理公司近日宣布，因投资者认购踊跃，华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数基金（简称华安德国30）及其联接基金均调高募集上限。这是近几年以来QDII基金市场上较为罕见。

--中国证券：券商三项风控指标下限拟下调，或释放净资本约600亿--报载

据中国证券报报导，证监会近期启动《证券公司风险控制指标管理办法》的修订工作，已向多家证券公司下发征求意见稿，包括净资本/净资产在内的三项风控指标拟下调。业内人士预计，若按新规实施的话，将可令券商业释放净资本500-700亿元人民币。

--中国证券：国投信托拟以8.3亿元转让红塔证券股权，国投券商系再整合

在推进将安信证券注入上市公司中纺投资计划同时，中国国家开发投资公司旗下的券商资产整合又踏出一步，国投公司旗下国投信托近日在上海联合产权交易所挂牌出让红塔证券12.63%股权，挂牌价格为8亿3,065.35万元人民币。

--中股业绩：上市银行首份中报披露，华夏银行上半年净利增18.77%

中国华夏银行股份有限公司公布中报，为A股上市银行中首家公布。该行上半年实现净利86.7亿元人民币，同比增长18.77%；每股收益0.97元。 ========================================================================== 【行业/公司】

--汽车产业：中国发改委称已查明克莱斯勒和奥迪有垄断行为，近期将进行处罚

中国国家发展和改革委员会秘书长李朴民称，现已查明克莱斯勒和奥迪两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。近日，发改委还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。

--美国个股：中国工商总局对美国微软公司在华四地场所进行突击检查

中国国家工商行政管理总局表示，对承担微软公司财务外包的埃森哲信息技术（大连）有限公司等进行突击检查。

--中国稀土：中方对世贸组织关于中国稀土、钨等产品出口管理措施的裁决感到遗憾

中国商务部条法司负责人发表谈话称，中方对美、欧、日诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案中，中方出口关税、出口配额措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织承诺的裁决感到遗憾。

--中国能源：上半年全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，同比翻番--能源局

中国国家能源局发布数据显示，今年上半年，全国新增光伏发电并网容量330万千瓦，比去年同期增长约100％。全国新增分布式光伏发电并网容量超过了去年全年容量，但与期望仍有落差，下半年的新增并网容量将远高于上半年。

--中国房地产：未来料更多城市取消限购，棚改将托底新一轮经济增长--中指院

为了应对不断下滑的房地产市场，中国各地方政府或明或暗地放松限购政策。而继呼和浩特之后，明文松绑限购的城市越来越多。中国指数研究院认为，未来限购调整城市数量将进一步增加，而棚户区改造将托底新一轮经济增长。

--中国房地产：限购和信贷的放宽或引发新一轮房产投机--惠誉

评级机构惠誉表示，中国房产限购政策的松动和货币政策的宽松可能会在无意间助长住宅市场的投机活动。从长远来看，这并不利于住宅地产行业的积极结构调整。

--中国商品：铁矿石和动力煤掉期中央对手清算业务首日运行平稳--上海清算所